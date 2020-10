La pandèmia dispara les vendes de ciclomotors a Catalunya

La pandèmia ha canviat la mobilitat, amb una tornada a l'ús del vehicle particular per la por de contagiar-se al transport públic. I el gran beneficiat d'aquest canvi d'hàbits és el ciclomotor. Mentre la venda de cotxes es desploma, la matriculació de ciclomotors a Catalunya s'ha disparat.

Segons les dades de la patronal de les dues rodes Anesdor, a Catalunya entre el gener i el setembre s'han matriculat 6.639 ciclomotors, un 82,6% més que els 3.635 que es van matricular en el mateix període de l'any passat. Catalunya suposa un 42% de tot el mercat espanyol del ciclomotor.

El secretari general de la patronal Anesdor, José María Riaño, assegura que "el ciclomotor torna a créixer perquè la gent busca desplaçaments més àgils". Riaño reconeix que el ciclomotor és el gran guanyador d'aquesta nova mobilitat, ja que pel que fa a les motocicletes les vendes a Catalunya han caigut un 12,6% entre el gener i el setembre, un percentatge pràcticament igual que a tot el mercat espanyol.

Un descens que, no obstant, el secretari general de la patronal considera que és "molt positiu" si es té en compte que durant els dos mesos de confinament no hi va haver vendes, quan precisament la primavera era l'època de l'any que es considera la "temporada alta" en venda de motos.

Riaño indica que després del confinament la venda de motos va tornar a grans creixements, però al mes de setembre hi va haver una aturada. A l'octubre, segons Riaño, les vendes van bé, malgrat que es nota l'impacte del tancament perimetral de Madrid. El secretari general d'Anesdor assegura que, tot i que hi ha molta incertesa sobre el quart trimestre, "la situació és molt millor" del que esperaven.

Crítiques a l'Ajuntament

El secretari general d'Anesdor ha estat en Barcelona en la presentació d'un estudi del portal Motos.net sobre la mobilitat. El representant de la patronal ha destacat el creixement de la moto com a mitjà de transport en la nova situació de pandèmia i ha destacat que "mai en la mobilitat la moto ha tingut un paper tan singular". Riaño, però, no ha estalviat crítiques a l'Ajuntament de Barcelona pels canvis que està fent a la ciutat, especialment els blocs de formigó que s'han posat en alguns carrers. "Algunes mesures són perilloses", ha advertit.

L'estudi de Motos.net mostra el creixent interès per les dues rodes com a sistema de mobilitat. Així, augmenta el nombre de conductors habituals de moto que no en tenen una, cosa que s'explicaria per les aplicacions de moto compartida. Un altre element és que millora l'interès per les motos de baixa cilindrada, fins a 125 cc, i augmenta l'ús de la moto per a trajectes curts, de menys de 15 quilòmetres, cosa que demostra un increment de l'ús com a mitjà de transport urbà. Segons l'estudi, sis de cada deu enquestats utilitzen la moto en trajectes urbans curts, de 15 minuts de mitjana.

Les dades de venda de motos avalen aquestes tesis. Un 89% dels ciclomotors que es venen i un 56% de les motos són tipus escúter, eminentment urbanes. I mentre la matriculació de motos de baixa cilindrada creix un 11% a Espanya al setembre, les motos més potents de cilindrada mitjana –de 126 a 750 cc–, més utilitzades en carretera, perden quasi un 6% de matriculacions.

L'estudi presentat aquest dimarts també constata la satisfacció dels motoristes: 7 de cada 10 recomanen l'ús de la moto com a mitjà de transport habitual.