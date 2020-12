Les dones només ocupen el 24% del llocs directius de la Generalitat

L'endemà que un estudi confirmés que les empreses espanyoles que cotitzen a borsa suspenen en paritat, un altre informe denuncia aquest dijous que qui s'emporta l'insuficient en aquesta matèria és la Generalitat. Segons un estudi elaborat per l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona, només un 24% dels llocs directius de l'administració catalana els ocupen dones, mentre que en els seus òrgans de govern la presència femenina és una mica superior (30%). Tot i així, el percentatge està lluny de la paritat i del que dicta la llei d'igualtat aprovada fa cinc anys. "La dona està infrarepresentada", insisteix l'estudi.

Per una banda, l'informe analitza la presència femenina entre els alts càrrecs i càrrecs eventuals de 13 departaments de la Generalitat, així com els llocs directius de 158 entitats públiques, com ara fundacions o societats mercantils. Pel que fa a l'executiu català, és on la paritat està més propera, ja que dels 340 càrrecs analitzats un 48% els ocupen dones.

L'altra cara de la moneda són les entitats del sector públic, on la presència femenina només arriba al 24% dels càrrecs directius, com ara presidenta, directora i gerent. Una altra tendència -que s'acostuma a repetir en tots els estudis sobre igualtat de gènere a la feina- és que hi ha menys dones a mesura que augmenta la importància del càrrec. Al Govern, les dones estan sobretot presents en càrrecs assessors i eventuals (58%).

L'altre aspecte que analitza l'informe és la presència de les dones als òrgans de govern de les 296 entitats on la Generalitat té com a mínim el 50% de participació. Aquests càrrecs no són remunerats, i dels gairebé 3.000 llocs, només un 30% són per a dones. Les úniques conselleries que s'acosten o compleixen el principi de paritat són Treball, Justícia i Cultura.

En canvi, pel que fa els departaments amb més entitats (Salut, Territori i Empresa), les dones només representen entre un 20% i un 33%. Més enllà de l'escassa representació, les dones estan infrarepresentades en els càrrecs dins dels òrgans de govern. El càrrec més habitual són les vocalies (31%), seguit de les presidències (25%) i les vicepresidències (27%).

A més, del total d'entitats analitzades només una de cada cinc té almenys la meitat de dones als seus òrgans de govern, mentre que n'hi ha 28, o el que és el mateix, un 11%, on directament no hi ha presència femenina.

Bretxa de gènere i sostre de vidre

Tot i que els salaris són els mateixos entre homes i dones, el fet que els primers tinguin més presència en els càrrecs més ben pagats provoca una bretxa de gènere. En el cas del Govern aquesta bretxa és del 9,4% entre els alts càrrecs i eventuals i es redueix al 6,3% a les entitats del sector públic. A aquesta bretxa, a més, s'hi ha de sumar el sostre de vidre: tot i que el 74% dels treballadors amb títol universitari són dones, només estan representades en un 40% entre els alts càrrecs i llocs directius.

Davant d'aquesta situació la Cambra denuncia l'incompliment de la llei d'igualtat catalana en el sector públic, i per capgirar la situació proposa, entre altres receptes, que hi hagi un gran acord preelectoral de les forces polítiques per reactivar la tramitació de l'avantprojecte de llei sobre la professionalització de la direcció pública.

Es tracta d'una normativa que promou la selecció del personal directiu que treballa a l'administració pública en base a les seves competències professionals i la idoneïtat per al lloc de treball, i no a criteris polítics. Alhora també proposa incorporar la perspectiva de gènere a aquesta llei.