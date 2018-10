La patronal Foment demana al govern de Madrid que no faci una contrareforma laboral

El director de relacions laborals i afers socials de la patronal Foment del Treball, Javier Ibars, ha assegurat que la reforma laboral del 2012 "ha sigut positiva" per al mercat laboral i la negociació col·lectiva, i ha demanat al govern de Pedro Sánchez que no hi hagi "una contrareforma".

En la presentació de l'informe trimestral sobre mercat laboral i negociació col·lectiva de la patronal, Ibars ha dit que la reforma laboral que el Partit Popular va portar a terme el 2012 ha comportat "un impuls en la negociació col·lectiva", malgrat que fins a l'agost s'han registrat 297 convenis, un 4,19% menys que en el mateix període del 2017.

El representant de Foment considera que la reforma del 2012 ha contribuït a la renovació de nombrosos convenis col·lectius i a actualitzar i modernitzar-ne els continguts. "Cal evitar que hi hagi una contrareforma, tal com apunten fonts del govern. Seria molt contraproduent. Entenem que la reforma laboral ha sigut molt positiva", ha assegurat el representant de la patronal catalana, que ha destacat també els mecanismes que han permès més flexibilitat interna a les empreses.

"Mecanismes com la suspensió de contractes o la reducció de jornada han fet que les empreses tinguin una opció i no s'apliqui l'acomiadament directe, i han evitat la destrucció de molta ocupació", ha explicat.

En concret, la reducció de jornada suposa el 8,88% de les mesures de flexibilitat interna que afecten la jornada laboral, i la suspensió de contracte l'1,61%, mentre que l'ampliació de la jornada i la introducció o modificació de la distribució irregular representen el 38,7% i el 17% dels mecanismes més recurrents, respectivament.

Ibars també ha destacat, en defensa de la reforma del 2012, que les empreses han vist reduït el cost de l'acomiadament, cosa que fa que "les companyies optin per més contractació indefinida". En aquest sentit, dels 279.205 contractes laborals formalitzats el mes de setembre a Catalunya, un 19,92% més que a l'agost i un 4,35% menys en temes interanuals, el 66,67% han sigut indefinits i el 13,73% temporals, amb un augment dels primers respecte a la reducció de la contractació temporal.

La presidenta de la comissió laboral i de recursos humans de Foment, María Ángeles Tejada, ha explicat que l'augment de la contractació indefinida respon també a la voluntat de les empreses d'"estabilitzar les seves plantilles i fidelitzar el talent".

Respecte a la posada en marxa de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 2018-2020, signat el 3 de setembre per patronals i sindicats amb més presència en el territori, els representants de Foment han insistit en la necessitat que "els increments salarials s'adaptin a la realitat de cada empresa i sector". "Tant l'aplicació d'acords com l'AIC i la millora de la situació econòmica han evidenciat una clara disminució de la conflictivitat laboral", ha afegit el director de relacions laborals de Foment.