La patronal esmena l’Estat sobre la inversió a Catalunya

Catalunya és la segona comunitat que rep més inversió de l’Estat i la primera en el rànquing del ministeri de Foment. Això és el que va transmetre el govern espanyol quan va presentar el projecte de pressupostos per al 2018.

Però la patronal Foment del Treball ha analitzat a fons els comptes presentats pel ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. La conclusió a què ha arribat Foment -una organització empresarial no gaire crítica amb el govern espanyol-és que els números no quadren.

Segons el govern espanyol, els pressupostos per al 2018 preveuen invertir a Catalunya un 13,3% del que l’administració estatal defineix com a inversió regionalitzable. Però la patronal Foment creu que aquest percentatge és realment del 10,6%, molt lluny de la proporció de riquesa que Catalunya aporta a l’Estat, un 19% del producte interior brut (PIB). Els pressupostos assignen a Catalunya una inversió de 1.113,8 milions d’euros, el 13,3% del total. Però, quan s’analitzen els annexos al projecte de pressupostos, la patronal que presideix Joaquim Gay de Montellà afirma que “es constata que la inversió destinada, amb la concreció del projecte de inversió, se situa per a Catalunya en el 10,6% del total per al exercici del 2018”.

A més, indica Foment del Treball, quan s’analitzen les previsions per als anys vinents -els pressupostos recullen els recursos que es destinaran en els pròxims anys perquè molts projectes són plurianuals- es conclou que la inversió per al 2019 serà inferior en percentatge, el 10,4% del previst per a totes les comunitats, i el 2020 del 8,4%.

No obstant, Foment del Treball valora positivament el canvi de tendència en la inversió pública, perquè creix un 15,3% respecte al 2017 en el projecte de pressupostos, que el PP encara no s’ha assegurat que puguin tirar endavant al Congrés.

La patronal de les grans empreses catalanes fa una valoració positiva de la prevista reducció del dèficit i el deute, però qüestiona que es mantingui vigent l’impost sobre el patrimoni. Per a Foment del Treball, aquest impost “ja s’hauria d’haver eliminat” perquè es va recuperar amb la crisi però “resulta sens dubte injustificada la seva permanència donada la millora dels ingressos tributaris”.