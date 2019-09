La patronal tarragonina demana més obra pública per reduir l'atur de la demarcació

La patronal Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ha demanat aquest dimecres a les administracions públiques que reactivin la construcció d’obra pública per tal de disminuir l’atur a la demarcació.

Segons el cap d’estudis tècnics de la CEPTA, Juan Gallardo, el mercat de treball no es normalitzarà fins que la construcció no torni a créixer, ja sigui amb equipaments, infraestructures o residències. La patronal assegura que ni la indústria no ni el sector terciari tenen gaire marge de creixement a les comarques tarragonines, en aquest últim cas amb l'excepció que es materialitzessin inversions com el Hard Rock Entertainment World.

La taxa d'atur de la demarcació tarragonina va ser del 14,2% en el segon trimestre d'aquest any, tres punts per sobre de Catalunya, segons dades de l'Enquesta de Població Activa publicada per l'INE. De fet, les altres tres demarcacions catalanes es van situar totes per sota de l'11%.

Segons la patronal, les polítiques d'austeritat han impedit que la construcció surti de la crisi iniciada el 2008, per la qual cosa considera necessari que les administracions posin en marxa projectes de construcció d’equipaments i infraestructures. Pel que fa a les residències, Gallardo ha apuntat que es tracta d’un tema “complex” que caldria analitzar municipi a municipi, però sí que ha assenyalat que la bossa d’habitatge “està molt mal repartida”, ja que hi ha pisos sense vendre en zones amb un baix creixement demogràfic o destinades a segones residències i en localitats on creix la població hi ha poca oferta.

De l’anàlisi de l’economia tarragonina, des de la CEPTA han posat en valor la bona “convivència” entre el sector químic, l’energètic i el turístic. En aquest sentit, el cap del gabinet d’estudis tècnics ha manifestat que el punt de trobada entre aquests sectors són les demandes de millora d’infraestructures a fi d'augmentar la competitivitat de l'economia local.