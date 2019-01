Sánchez presentarà divendres els pressupostos generals de l'Estat

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat en una entrevista a Efe que el consell de ministres aprovarà aquest divendres el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat del 2019 per iniciar la tramitació, sense tenir garantits els suports necessaris.

Sánchez ha assegurat que seran uns comptes "perquè Espanya avanci, continuï avançant en política social, creixement econòmic i en la creació de llocs de treball i dignitat laboral". En aquest sentit, el president del govern espanyol ha insistit que són uns pressupostos "carregats de sentit comú" i "valors socials que fan falta al país".

El cap de l'executiu espanyol no compta amb suficients vots per aprovar els comptes, però ha asseverat que negociarà "amb totes les forces parlamentàries, no només les independentistes". "També aquelles forces parlamentàries que estan demanant no dependre només de les forces independentistes per tirar endavant els pressupostos", ha afirmat. Així doncs, Sánchez també vol "estendre la mà" a Ciutadans i al PP.

El president espanyol ha descartat que es torni a aplicar el 155 a Catalunya i ha criticat que els que ho demanen "el que volen és perpetuar la crisi a Catalunya". Sánchez ha tornat a explicar que busca el diàleg amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per "resoldre la crisi política que viu Catalunya des de fa deu anys".

"Les forces parlamentàries catalanes han de saber que han d'abandonar la unilateralitat i ser conscients que qualsevol trencament amb la Constitució o la legalitat estatutària a Catalunya no només els situa fora de la Constitució espanyola i d'Espanya sinó també del que representen els tractats fundacionals de la Unió europea", ha reiterat.

Acord sobre les pensions

"Crec que és important que aquestes bones dades de creixement econòmic i creació d'ocupació es consolidin el 2019", ha afegit el president espanyol en declaracions a Efe. Sánchez també té "força esperances" en tancar un acord per garantir el sistema de pensions durant el primer semestre de l'any.

El socialista ha fet balanç sobre la situació econòmica a l'Estat i assegura que el 2019 pot ser el primer després "d'una dècada perduda de crisi" en què l'atur baixi per sota dels tres milions de persones. Sánchez també està obert a tramitar el control de preus del lloguer que reclama Podem i que l'executiu no va fer entrar en el decret sobre habitatge aprovat el 14 de desembre passat.