Els pensionistes catalans han perdut un 40% més de poder adquisitiu que els espanyols des del 2011

La pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes espanyols va començar el 2011 quan les pensions es van deixar de revaloritzar en funció de l'evolució dels preus. Des d'aleshores, els pensionistes de l'Estat han vist com els preus creixien més que les seves retribucions mensuals, que fins i tot es van congelar. Així ho ha denunciat aquest dijous la UGT de Catalunya en un informe que posa en relleu la "cronificació de l'empobriment dels pensionistes", en paraules de la vicesecretària general d'aquest sindicat a Catalunya, Laura Pelay. Els pensionistes espanyols haurien d'haver cobrat 432 euros més aquest 2017 si s'hagués tingut en compte l'IPC, una situació encara més greu a Catalunya, on la pèrdua és de més de 673 euros. En total són prop de 3.340 euros menys acumulats des del 2011 per als pensionistes catalans i prop de 2.390 per als espanyols. Per tant, els pensionistes catalans han perdut un 40% més de poder adquisitiu.

Per què es dona aquesta diferència? Tal com explica l'estudi de la UGT, perquè a Catalunya els preus han crescut més de mitjana que arreu de l'Estat. Mentre a l'Estat l'índex de preus del consum (IPC) ha crescut un 7,7%, a Catalunya s'ha disparat un 9,7%. Com que les pensions es calculen de manera harmonitzada amb l'IPC de tot l'Estat, les comunitats on el cost de vida és més elevat perden més poder adquisitiu. Tal com ha explicat Pelay, "s'haurien d'harmonitzar les pensions d'acord amb el cost de vida i no crear pensionistes de primera i de segona". És a dir que mentre els preus han crescut un 9,7% des del 2011 a Catalunya, les pensions han crescut entre un 3,7% i un 4,7%.

La vicesecretària general del sindicat a Catalunya ha volgut destacar que, a més de la bretxa de gènere que es dona entre les pensionistes i els pensionistes, a Espanya també hi ha una bretxa territorial, perquè no es tenen en compte les diferències en el cost de la vida a cada comunitat.

El càlcul de la UGT té en compte les pensions mitjanes i revela que els pensionistes catalans haurien d'haver cobrat 17 euros més cada mes que els espanyols per la diferència d'evolució de l'IPC. Per tant, inclou les pensions de viudetat, per exemple, però en el cas de les de jubilació (les més comunes), la pèrdua encara és més accentuada perquè són més elevades. Malgrat que el 2013 i el 2014 les pensions van créixer més que els preus, la UGT aclareix que la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ja era més gran i que, per tant, aquest petit repunt no va compensar la pèrdua.

A banda, la UGT ja constata que aquest 2017 les pensions hauran perdut poder adquisitiu però projecta que, si es té en compte l'evolució de preus que projecta Funcas, un augment de l'1,5%, les pensions només pujaran 2,4 euros al mes, mentre que la pèrdua serà d'11,9 euros mensuals. Per tant, la UGT projecta que les pensions espanyoles del 2018 haurien de ser 167 euros superiors al que seran finalment.