Els pensionistes tornen als carrers amb un centenar de protestes arreu de l'Estat

Més d'un centenar de manifestacions recorren aquest dissabte diverses ciutats espanyoles per exigir pensions dignes i que es revaloritzin d'acord amb l'augment de l'IPC. A Barcelona, la concentració ha arrencat a les 11 del matí a la plaça Urquinaona i ha d'acabar al carrer Mallorca, davant la Delegació del govern espanyol. Més de 30.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de Barcelona.

Els manifestants, que surten als carrers per tercera vegada els últims mesos, convocats per Marea Pensionista i pels sindicats CCOO i UGT, ja omplien la plaça i ocupaven també alguns trams de la Via Laietana i la ronda Sant Pere una mica abans de les 11, mentre no paraven d'arribar manifestants que col·lapsaven les sortides del metro a Urquinaona. També hi ha convocades protestes a altres ciutats catalanes com Tarragona, Reus, Girona i Lleida.

Els manifestants, entre ells també molts joves, rebutgen l'increment del 0,25% de les pensions per a aquest 2018 i denuncien l'empobriment dels pensionistes, tenint en compte que l'economia espanyola ha crescut un 3% en l'últim any i que els preus ho han fet més d'un 1%.

La marxa, encapçalada pels representants de Marea Pensionista i CCOO i UGT amb el lema'Defensa les pensions d'avui i de demà', ha omplert totalment el carrer durant el recorregut, mentre els concentrats proferien crits de "les pensions seran sempre nostres", "volem la pensió del pare del Borbó", "aquests lladres ens roben les pensions", "jubilats, obrers i estudiants units cap a endavant", "això és un atracament" i "el que feu amb les pensions ho pagareu en les eleccions".

La protesta d'aquest dissabte al matí també s'ha repetit a Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Granollers i Mataró; i a la tarda, les manifestacions se celebraran a Vic i Reus.

A Barcelona, amb el lema "No al pacte de Toledo", els manifestants han proclamat consignes contra el govern de Mariano Rajoy i han defensat la convocatòria d'una vaga general, seguint el camí marcat pel moviment feminista el 8 de març.

Els líders de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, han destacat que aquesta mobilització "va més enllà dels pensionistes i els jubilats", ja que està en joc el futur del sistema de pensions, i han reclamat la derogació de la reforma laboral impulsada pel PP per garantir els ingressos que necessiten les arques de la Seguretat Social.

En declaracions als periodistes, el portaveu de Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, ha dit que aquestes mobilitzacions, que avui es duen a terme a tot Espanya, són "la demostració més palpable del fracàs del govern", que ha de revalorar urgentment les pensions, i ha recalcat que aquesta lluita "ens incumbeix a tots". "Lluitem pel nostre futur, pel de les nostres pensions, pels nostres avis, que és també lluitar per nosaltres", ha subratllat Sandoval.

315x209 Els jubilats reclamen a Rajoy mesures concretes per revaloritzar les pensions. / XAVIER GRAU Els jubilats reclamen a Rajoy mesures concretes per revaloritzar les pensions. / XAVIER GRAU

A Madrid, les principals mobilitzacions tindran lloc aquesta tarda, encara que aquest matí també hi ha una protesta convocada per CCOO i UGT amb el lema "No al 0,25%. Contra les pensions de misèria". A diferència de Barcelona, on el sol predominava amb un temps primaveral, la manifestació de Madrid ha arrencat sota la pluja, mig aiguaneu, i amb crits com "Mariano, cabrón, te cambio la pensión" i "Gobierne quien gobierne la pensión se defiende". Centenars de pensionistes i protestants amb banderes de sindicats i partits es dirigeixen de la Puerta del Sol al Reina Sofia.

"Cobro 600 euros després d'haver estat tota la vida treballant de fuster", diu Manuel Borrego, un madrileny de 68 anys. Explica que ha estat a totes les manifestacions, que no està afiliat a cap partit o sindicat i que la seva intenció és quedar-se protestant fins a la manifestació de la tarda. No es creu la proposta de Rajoy d'apujar les pensions més baixes. Pensa que són uns "descarats" i reclama que les pensions es blindin amb la Constitució. "Espero que amb manifestacions a Barcelona i Bilbao fem prou pressió", afegeix.

La manifestació de Madrid caminava sota la pluja i sota insígnies i banderes de sindicats majoritaris i minoritaris, però també del PSOE. Els socialistes s'han sumat al carro de les protestes sobre les pensions i han encapçalat la seva pròpia pancarta. El líder del partit, Pedro Sánchez, ha estat present a l'arrencada de la marxa, al quilòmetre zero. Sánchez ha atès els mitjans abans de començar la manifestació i ha denunciat que el govern espanyol "no està fent res" per garantir unes pensions dignes.

"Aquest govern ha abandonat els pensionistes, però som moltes les generacions que estem amb ells perquè són els que van construir el país", ha afirmat el líder socialista.

Els pensionistes han omplert la plaça de la Puerta del Sol i han anat avançant molt lentament, tallant els principals carrers del centre de la capital de l'Estat. Porten diverses pancartes en què reclamen que les pensions es blindin a través de la Constitució, però també en contra de la revalorització mínima del 0,25% que contempla l'actual reforma de la llei i que implica una pèrdua de poder adquisitiu, ja que els preus creixen per sobre d'aquest percentatge.

A les 6 de la tarda, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions encapçalarà una altra manifestació des de la Puerta del Sol fins a la plaça Neptuno. Aquesta és la mateixa plataforma que ja va aconseguir rodejar el Congrés de Diputats el mes passat.

Precisament, dimecres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va comparèixer al Congrés per abordar aquest tema sense presentar cap reforma estructural. Rajoy va fer de la polèmica de les pensions un condicionant per intentar guanyar suports en l'aprovació dels pressupostos i tots els partits de la cambra van aprofitar la negociació dels comptes per discutir sobre millores per als pensionistes. És per això que els jubilats li tornen a recriminar propostes concretes perquè puguin guanyar poder adquisitiu.