Les pèrdues d'Abertis per la pandèmia llasten els resultats d'ACS

La dràstica caiguda del trànsit durant el confinament va portar la concessionària d'autopistes Abertis a pèrdues, la qual cosa s'ha traduït en un descens del 31% del benefici net del semestre del grup de construcció ACS, que presideix Florentino Pérez. ACS i la italiana Atlàntia són els accionistes, pràcticament a parts iguals, d'Abertis.

El grup ACS ha presentat aquest divendres els seus resultats semestrals, amb un benefici els primers sis mesos de l'any de 361 milions d'euros, un 30,9% menys que el mateix període de l'any anterior.

Abertis va contribuir negativament als resultats d'ACS, ja que va restar 37 milions d'euros dels resultats del grup constructor, quan el primer semestre de l'any passat havia fet una aportació positiva de 104 milions d'euros.

Segons ha explicat ACS, "Abertis s'ha vist afectada de manera substancial per les mesures de confinament i restricció de la mobilitat" que es van produir a la majoria de països on opera, cosa que va provocar "caigudes dràstiques del trànsit mitjà diari", amb una caiguda d'ingressos del 31% en el semestre.

ACS indica, però, en la seva presentació de resultats, que la recuperació del trànsit des del juny i les mesures d'eficiència operativa "permetran recuperar la rendibilitat en el segon semestre". Abertis –que ha presentat dos ERO aquest any– gestiona diversos trams d'autopista catalans, alguns dels quals –per exemple l'AP-7 i l'AP-2– han d'expirar en pocs mesos. La multinacional estudia si podrà allargar aquestes concessions gràcies al decret aprovat recentment pel govern espanyol per compensar les concessionàries per la caiguda del trànsit durant les setmanes de confinament.

L'altra concessionària d'autopistes d'ACS, Iridium –que a Catalunya explota dues autovies de peatge a l'ombra, l'Eix Diagonal i la Reus-Alcover–, va obtenir, però, un resultat net positiu de 20 milions el primer semestre. ACS va vendre un 74% d'aquesta filial al fons Hermes Infrastructure, cosa que ha influït en els seus resultats positius.

La concessionària d'autopistes va reduir un 31% els seus ingressos en els primers sis mesos de l'any, fins als 1.789 milions d'euros, i el seu resultat operatiu (ebitda) va caure un 38%, fins els 1.109 milions d'euros.

A més de l'impacte dels resultats d'Abertis, ACS també va patir una reducció "significativa" de la seva activitat de neteja i manteniment durant l'estat d'alarma, la principal activitat de la seva filial Clece, cosa que també va contribuir al descens dels guanys del grup presidit per Florentino Pérez.

Guanys a la construcció

En canvi, el negoci de construcció d'ACS va obtenir uns guanys de 177 milions d'euros, només un 3,7% menys que el mateix període de l'any passat. Segons ACS, l'efecte de la pandèmia en la construcció va ser més limitat perquè es va declarar una activitat essencial en la majoria dels països on opera.

Una cosa similar va passar amb el negoci de serveis industrials, en què l'impacte de la pandèmia va ser "moderat", segons el grup constructor, amb un alentiment de l'activitat en alguns mercats.