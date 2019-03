L'ampliació a vuit setmanes del permís per paternitat no entrarà en vigor fins l'1 d'abril

Els homes que esperen un fill pels propers dies només tindran cinc setmanes de permís per paternitat. El decret amb mesures d'igualtat que allarga la baixa pels pares a vuit setmanes -i a 16 setmanes l'any 2021- s'ha publicat aquest dijous al BOE, amb uns dies de retard per un error en el text, però concreta que l'ampliació del permís per paternitat no entrarà en vigor fins l'1 d'abril.

En una entrevista a RNE, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha justificat el retard en l'entrada en vigor perquè s'ha s'adaptar el sistema informàtic de la Seguretat Social i per donar temps a les empreses a adaptar-se a la nova legislació. "L'entrada en vigor no pot ser immediata atès que la Seguretat Social ha d'adaptar el seu funcionament al nou règim de permisos", expliquen fonts de Moncloa.

La norma preveu una ampliació progressiva dels permisos paternals per equiparar-los als de la mare, de 16 setmanes, el 2021. A partir de l'1 d'abril, els pares tindran vuit setmanes: les dues primeres s'hauran de fer immediatament després del naixement o adopció, conjuntament amb la mare, mentre que la resta es podran gaudir en qualsevol moment durant els primers 12 mesos de vida del nadó.