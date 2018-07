El permís de paternitat s'allarga una setmana a partir d'aquest dijous

Els pares espanyols que tinguin un fill a partir d'aquest dijous gaudiran d'una setmana més de permís de paternitat, cinc en total. Un augment previst als pressupostos generals de l'Estat, que s'han publicat aquest dimecres al 'Butlletí Oficial de l'Estat', el BOE, i que aquest dijous entren en vigor. D'aquesta manera, els ciutadans que hagin sigut pares abans d'aquesta data no podran gaudir d'aquesta setmana extra.

La decisió d'ampliar una setmana aquest any la durada del permís dels pares per a la cura dels fills és conseqüència de l'acord d'investidura de Mariano Rajoy al qual van arribar el PP i Ciutadans. Es va demanar un augment inicial, per al 2017, perquè els pares tinguessin una baixa de quatre setmanes per al naixement d'un fill. Aquest període, a més, s'hauria d'ampliar a raó d'una setmana per any, de manera que ara aquest permís arriba a les cinc setmanes.

A més, gràcies a una modificació pactada per Podem i el PP, els pressupostos també incorporen una altra novetat en aquest permís: la possibilitat que els funcionaris públics que tinguin un fill puguin acollir-se a les cinc setmanes de permís sense l'obligació de fer-ho de manera simultània a la mare. D'aquesta manera, podran gaudir de la seva baixa després de les setze setmanes de la mare, ampliant el període total dels dos progenitors a 21 setmanes.

L'ampliació del permís de quatre a cinc setmanes així com l'increment del nombre de beneficiaris ha provocat un augment del 4,5% de les prestacions que apareixen vinculades a l'aturada temporal de la feina pel naixement de fill, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància, fins als 2.559 milions d'euros en conjunt. A més, coincideix amb la tramitació, al Congrés, d'una proposta de llei d'Units Podem perquè els permisos de maternitat i paternitat siguin iguals i intransferibles.

Els pressupostos també inclouen altres mesures com la rebaixa de l'IVA aplicable al cinema del tipus general (21%) al reduït (10%). També s'obre la possibilitat d'assignar el 0,7% de la recaptació de l'impost de societats a la inclusió i el tercer sector d'àmbit estatal.

Els comptes també preveuen l'augment de la base reguladora de les pensions de viduïtat del 52% al 56% i l'elevació del llindar de tributació de l'IRPF de 12.000 a 14.000 euros bruts anuals. A més, es redueix la tributació dels rendiments del treball d'entre 14.000 i 18.000 euros bruts anuals i hi ha noves deduccions per despeses de guarderia o si el cònjuge té alguna discapacitat, a més d'ampliar les deduccions existents per a les famílies nombroses a partir del quart fill.