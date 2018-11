Els bancs es podran deduir aquest any l'impost de les hipoteques

Els bancs encara es podran deduir aquest any de l'impost de societats l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) lligat a les hipoteques, però ja no ho podran fer a partir del 2019. El 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) publica aquest divendres el reial decret llei aprovat dijous pel govern de Pedro Sánchez en virtut del qual a partir d'ara són les entitats qui haurà de pagar aquest impost.

Entre altres aspectes, el reial decret indica que el subjecte passiu de l'impost són els bancs, alhora que determina també que aquest impost –l'AJD– no es podrà deduir de l'impost de societats "amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei". El pròxim període impositiu que s'iniciarà després de l'entrada en vigor d'aquest reial decret demà serà el del 2019 i, per tant, els bancs encara se'l podran deduir en les hipoteques signades el que queda de novembre i el desembre.

Els reial decret també inclou els casos d'exempció en el pagament de l'impost: se'n beneficien l'Estat i les administracions públiques, l'Església, algunes ONG com la Creu Roja i els partits polítics amb representació parlamentària.

El decret del govern espanyol modifica l'article 45 de la llei d'AJD per impedir que els bancs paguin aquest impost quan concedeixen hipoteques a entitats a les quals la llei ja eximia del pagament.

La llei, en l'article 45, estableix que estan exempts del pagament d'aquest impost l'Estat i les administracions públiques territorials i institucionals i els seus establiments de beneficència, cultura, Seguretat Social, docents o amb finalitats científiques. L'exempció és aplicable també als partits polítics amb representació parlamentària, la Creu Roja Espanyola, l'Organització Nacional de Cecs (ONCE), l'Obra Pia dels Sants Llocs i l'Església catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat.