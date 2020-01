El president del Banc Sabadell no descarta una fusió davant la pressió dels inversors

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, obre la porta a una possible fusió de l’entitat davant la pressió dels inversors. Segons ha explicat en una trobada amb empresaris a la Cambra de Comerç de Sabadell, els tipus d’interès baixos empenyen el sector financer a prendre mesures per reduir costos. Per això, una fusió podria ser una de les opcions de l’entitat per aconseguir aquest objectiu. “Potser sí, ja ho veurem”, s'ha limitat a dir. De fet, no és cap secret que Oliu valora unir esforços amb Bankia des de fa temps.

L’anunci arriba l'endemà que es fes públic que l’entitat hagi venut la seva gestora de fons d’inversió a la multinacional francesa Amundi per valor de 430 milions d’euros. Una operació financera que Oliu ha batejat com “una de les més importants per al banc en l’era postcrisi” i que respon a la voluntat de guanyar competitivitat i estabilitat.

Segons el president del Banc Sabadell, un dels problemes és l’evolució negativa que arrossega el sector financer a l’Estat i que, al seu parer, té a veure amb el valor dels tipus d’interès. Per això, pronostica que per a les entitats financeres el 2020 tampoc serà “un any extraordinari” si la situació no es reverteix.

També espera que el nou govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias no posi bastons a les rodes a la banca, sobretot tenint en compte que a priori ja generen desconfiança entre els inversors: “Com que és un executiu que no s’ha vist mai ja parteix d’un handicap”, ha assegurat. De fet, els convida a fer regulacions que respectin la llei del mercat i que defugin intervencionismes. Tot i així, el responsable del Sabadell no es mostra preocupat per l’economia catalana ni espanyola.

Des de fa quatre anys Oliu presideix la primera sessió de l’any de la Cambra de Comerç de Sabadell, en què s'aborden les perspectives de l’economia anuals. Segons el responsable del Sabadell, el nivell de consum dels ciutadans se seguirà mantenint al llarg d'aquest 2020, així com també la capacitat d’estalvi. També creu que serà un any positiu per a les empreses: “Tenen excés de tresoreria i això els dona estabilitat”.

En aquest sentit, Oliu s'ha mostrat més optimista que les últimes previsions del Fons Monetari Internacional per a aquest any, que situen el creixement espanyol en l’1’6%. "La situació econòmica serà favorable", ha dit.

Per a qui també serà un any de bonança és per al mercat immobiliari. Oliu creu que, després d’anys de crisi, aquest sector per fi està en “equilibri”. De fet, ha negat que hi hagi cap bombolla immobiliària ni tampoc una sobreproducció d’habitatge a Catalunya i a la resta de l’Estat.