El govern espanyol portarà dilluns els pressupostos al Congrés

El govern espanyol no vol perdre temps per tramitar els pressupostos generals de l'Estat: dilluns que ve, 14 de gener, els portarà al Congrés de Diputats després d'haver-los aprovat aquest divendres al consell de ministres. La presidenta de la cambra baixa, la popular Ana Pastor, ho ha anunciat aquest dimecres, informació que han confirmat fonts del ministeri d'Hisenda.

La titular d'Hisenda, María Jesús Montero, lliurarà dilluns a les 10 del matí els pressupostos per al 2019 a la presidenta del Congrés amb un llapis de memòria. Començarà així el tràmit parlamentari per intentar aprovar-los. El govern socialista, per ara, no compta amb els suports parlamentaris necessaris per tirar-los endavant, però encara confia que ERC i el PDECat canviïn d'opinió.

La primera cita clau de la tramitació serà el debat de les esmenes a la totalitat, que previsiblement se celebrarà la primera setmana de febrer. Si prospera alguna de les esmenes, els pressupostos tornaran a mans del govern de Pedro Sánchez i serà la fi del seu intent d'aprovar-los. Si no prosperen, Sánchez podria convocar eleccions.