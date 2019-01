Montero entrega els pressupostos per al 2019 al Congrés

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha entregat aquest dilluns el projecte de pressupostos del govern de Pedro Sánchez a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, per iniciar el tràmit parlamentari per intentar aprovar-los. Per ara, el PSOE no té prou majoria perquè tirin endavant. Necessitaria no només els vots de Podem, sinó també els dels partits sobiranistes catalans.

ERC i el PDECat demanen gestos a Sánchez per donar-hi suport i a hores d'ara no garanteixen ni el seu vot favorable ni permetre la seva tramitació. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat aquest diumenge el seu 'no' als pressupostos perquè considera que el cap de l'executiu espanyol no ha fet cap gest.

Els pressupostos de l'Estat per al 2019, que preveuen un augment de la despesa en infraestructures i polítiques socials, haurien d'incloure un augment del percentatge d'inversió a Catalunya. Com a gest cap a Catalunya i per convèncer ERC i el PDECat, Montero va prometre que, per primera vegada, la inversió a Catalunya equivaldria al PIB català, situat en el 19,2%.

A les 11.30 està previst que la ministra d'Hisenda reveli les xifres per a cada comunitat autònoma. La inversió de l'Estat a Catalunya l'any passat, amb el govern del PP, va ser de 1.349,6 milions d'euros, el 13,3% del total, un percentatge idèntic al del 2017 i molt per sota del pes de l'economia catalana.

Recaptació històrica

Els pressupostos del govern socialista preveuen una recaptació rècord de 227.356 milions d’euros, una xifra històrica que suposa un augment del 9,5% dels ingressos respecte a l’any passat. Sánchez confia en aquest augment d'ingressos per finançar la pujada de les pensions i l'augment de les partides dedicades a altres polítiques. La inversió en infraestructures s'incrementa un 40% respecte al 2018.

Segons el calendari previst, el debat i la votació de les esmenes a la totalitat del projecte de pressupostos es faran la segona setmana de febrer. Si prospera alguna de les esmenes a la totalitat, els pressupostos del govern de Pedro Sánchez quedaran en un no res.