El Govern amplia el pressupost en 1.320 milions per fer front al covid-19

El 24 d'abril el Parlament va aprovar els primers pressupostos de la Generalitat en tres anys. Però, en una mostra més que l'estabilitat política catalana és efímera, els comptes naixien totalment superats per la la pandèmia del covid-19. En aquell debat, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ja avançava que caldria "reorientar-los", i avui el Govern n'ha aprovat la primera ampliació. 1.230 milions d'euros que no seran, ni de bon tros, suficients: els diners anunciats avui estan pràcticament tots compromesos. Això obligarà la Generalitat a ampliar més vegades el pressupost d'aquí a finals d'any. El presentat avui és el primer "tram" d'una ampliació en quatre fases.

Segons ha reconegut el mateix vicepresident, "el gruix" dels 1.230 milions anunciats avui es destinaran a "despeses extraordinàries que ja s'han fet". Fonts del departament ho concreten i situen al voltant del 90% el percentatge d'inversions ja compromeses; la resta es dedicarà, expliquen, al fons de contingència. És a dir, a ampliar les reserves de la Generalitat per a possibles situacions inesperades en el futur.

Les inversions compromeses se situen sobretot en els àmbits sanitari, sociosanitari i residencial, partides on els departaments responsables han hagut d'avançar moltes inversions de manera urgent. També es destinaran diners a aportacions al transport públic, on s'ha generat un dèficit econòmic important que ara cal compensar. Per exemple, a l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci participat majoritàriament per la Generalitat. El paquet també incorpora el pla de transformació digital del sistema educatiu: la inversió en ordinadors per a alumnes que s'havia de fer en cinc anys es concentrarà ara, davant el temor que la pandèmia obligui a nous confinaments i s'imposi l'educació a distància.

Caldran més ampliacions, a l'espera també que arribin els fons europeus. Si bé Aragonès no ha desgranat el seu pla a mitjà termini, fonts d'Economia expliquen que aquesta primera ampliació cobreix el primer semestre, i que les següents, fins a tres més, es deixen per a la tardor. En total, quatre fases, tantes com té el fons de 16.000 milions d'euros aprovat pel govern espanyol. A Economia reconeixen que aniran ampliant el pressupost "a mesura que es disposi dels diferents trams".

Aragonès ha explicat el seu pla econòmic en una conferència al Cercle d'Economia. Ha apostat per una política d'inversió pública "sense precedents". "Ara no és el moment de la retirada de les administracions", ha anunciat, conscient que el forat que ha obert la pandèmia a les finances de la Generalitat ve de la despesa extraordinària en salut, residències i protecció social. És per això que el vicepresident visualitza el moment actual com una oportunitat, un "revulsiu per iniciar una nova etapa de més benestar", ara que vindran anys en què la inversió pública haurà de tirar del carro de l'economia. De fet, ha afirmat que, segons els seus estudis, en els escenaris en què els estímuls públics a l'economia són més baixos, la caiguda és més forta i la recuperació del 2021 més lleu.