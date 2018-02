El preu del lloguer a Barcelona puja un 9,48% el 2017

El preu mitjà dels pisos de lloguer a la ciutat de Barcelona es va situar en 877,28 euros mensuals el 2017, xifra que significa un increment del 9,48% respecte els 801,28 euros de l'any anterior, segons l'últim informe de la Cambra de la Propietat Urbana, fet en base a les fiances dipositades dels nous contractes. Si el preu del lloguer es calcula per metre quadrat, es va situar el 2017 en 13,36 euros el metre quadrat al mes, xifra que és un 9,40% superipr als 12,22 euros el metre quadrat del 2016.

Un augment de preus que trenca amb l'estabilització que s'havia produït durant els quatre trimestres anteriors. Les causes d'aquest nou augment són l'augment de la demanda provocada bàsicament per dues causes. D'una banda, la més elevada revisió de contractes de lloguer, degut a que la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) dels 2013 va rebaixar de cinc a tres anys la durada mínima dels nous contractes,

Aquesta reforma legal ha fet augmentar el nombre de contractes revisats i les rendes s'han augmentat. De fet, l'avançament de la revisió dels lloguers el que ha provocat és "anticipar un problema" que s'hagués produït més tard, segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues.

L'altre element que ha fet augmentar la demanda és el retorn a la ciutat. El fort increment dels preus del lloguer a la ciutat de Barcelona l'any 2015 i, sobretot, el 2016, va fer que molta demanda es desplacés a municipis propers de l'àrea metropolitana. En aquestes localitats dels cinturó, davant l'augment de la demanda, els preus també van començar a augmentar, i això va fer retornar la demanda a la ciutat de Barcelona, pressionant a l'alça els preus.

Es tracta de la teoria dels béns substitutius. La gent que buscava pis anava a municipis propers perquè eren més barats, però un cop en aquests llocs els preus van pujar "van deixar de ser béns substitutius" i la demanda es va tornar a focalitzar a Barcelona, explica Gorgues.

L'augment de la demanda es demostra en l'increment del número de contractes signats. Durant el 2017 es van signar a Barcelona 49.182 contractes de lloguer, enfront del 42.182 contractes de l'any 2016. De fet, des de l'esclat de la bombolla immobiliària el nombre de contractes a Barcelona va pujar fins el 2013, però el 2014 i el 2015, amb l'inici de la millora, el nombre de nous lloguers va baixar. Però la tendència es va invertir de nou el 2016, amb un nou augment, i de forma més contundent el 2017, amb un increment de la contractació del 18,42%.

Segons les dades de la Cambra de la Propietat, si bé la mitjana del preu del lloguer el 2017 es va situar en 877,28 euros mensuals, la mitjana del quart trimestre del 2017 és encara superior, de 889,58 euros.

Després de quatre anys seguits d'augment en els preus del lloguer, el preu mitjà de l'any 2017 se situa ja en termes nominals per sobre del preu del 2008, quan se situava en 813 euros al mes. Però si es descompta la inflació acumulada entre el 2008 i el 2017, d'un 11,4%, el lloguer se situaria en 777,27 euros mensuals, encara per sota de l'inici de la crisi.

Els augments més elevats a Sants i Ciutat Vella

L'alça de preus del lloguer durant el 2017 es van produir en tots els districtes de la ciutat. Els augments més elevats es van registrar a als districtes de Sants-Montjuïc, amb un 12,43%, i Ciutat Vella, amb un 12,11%.

També es van produir augments de dos dígits als districtes de Nou Barris, amb un 11,48% i Horta-Guinardó, amb un 10,38%. En canvi, els districtes on menys van pujar els lloguers van ser Les Corts, amb un 6,73%) i Sarrià-Sant Gervasi, amb un 7,27%. És a dir, on menys va pujar el preu del lloguer és en els districtes més cars.

Pla de xoc

Segons la Cambra de la Propietat, la nova pujada de preus, quan semblava que s'estaven estabilitzant, demostra que hi ha una forta demanda quan l'oferta de pisos de la ciutat "és finita". El gerent de la Cambra assegura que, a més, Barcelona és una ciutat de propietaris. Les xifres ho demostren: de tots els contractes de lloguer del 2017, un 75% corresponen a propietat horitzontal, i només un 25% a propietat vertical, és a dir, a edificis d'un sol propietari -individual, empresa o fons d'inversió- que posa els pisos en lloguer.

Per això, la Cambra demanda a les autoritats que elaborin un "pla de xoc" per fer front a l'encariment del lloguer, perquè els desajustament entre oferta i demanda "no és circumstancial". En aquest sentit, s'estima que la demanda continuarà pujant per impactes com el de la demanda de lloguer turístic, la millora de les expectatives de renda, la reducció de l'atur, i la necessitat dels joves d'emancipar-se, quelcom que durant la crisi no podien fer per la precarietat.

En aquest sentit, Òscar Gorgues indica que l'augment del lloguer no respon a una "bombolla", sinó a uns desajustos constatables d'oferta i demanda, per la qual cosa el pla de xoc no es pot reduir a la ciutat de Barcelona, sinó que hauria de ser d'abast metropolità, i a més, no només centrat en polítiques d'habitatge, sinó també en altres com el transport públic, les comunicacions i els serveis