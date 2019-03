El preu del lloguer continua a l’alça, però modera el creixement

El preu del lloguer continua augmentant, però el ritme de creixement es va moderar el 2018, segons les dades de l’Agència de l’Habitatge, basades en les fiances dipositades a l’Incasòl. A Catalunya el lloguer mitjà es va situar el 2018 en 698 euros mensuals, un 6,6% superior al de l’any anterior. El 2017 el preu a Catalunya havia pujat un 10%. En el cas de la capital catalana l’augment de rendes també es va moderar. Si el 2017 els preus del lloguer a Barcelona van créixer un 9,5%, l’any 2018 l’augment va ser del 5,9%. Així, la renda mitjana a Barcelona el 2018 va ser de 929 euros mensuals. Tot i moderar l’augment, els preus a Barcelona van arribar a màxims històrics i van superar per segon any consecutiu el màxim precrisi, que va ser el 2008 amb una renda mitjana de 813 euros. Per districtes, el més car va ser Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.268 euros; seguit de les Corts, amb 1.089 euros, i l’Eixample, que supera per primer cop el miler d’euros mensuals, amb 1.038 euros. Els més barats són Nou Barris, amb 674 euros, seguit d’Horta-Guinardó, amb 746 euros, i Sant Andreu, amb 762 euros.