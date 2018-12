Els consumidors pagaran més el 2019 tot i l’alentiment econòmic

L’any 2019 és un any electoral, cosa que vol dir, si es té en compte el patró que es repeteix cada cop que hi ha una cita a les urnes, que les tradicionals pujades de preus al gener són més moderades i que fins i tot en casos puntuals es congelen o s’abaixen tarifes. Els anys electorals també acostumen a anar acompanyats de millores salarials més altes de les habituals. Aquest 2019 tampoc és una excepció.

En aquest sentit el govern de Pedro Sánchez ha fet tres grans anuncis. El primer, l’augment del salari mínim interprofessional, que se situarà en els 900 euros bruts al mes en 14 pagues. És un 22,3% més que el 2018, que era de 735,9 euros, i és la pujada més important des de la dècada dels 70. El segon, l’increment d’un 2,25% del salari dels funcionaris, més un 0,50% addicional. A més, aquest any la Generalitat també començarà el retorn de les reivindicades pagues extres del 2013 i el 2014: durant el 2019 es tornarà el 40% de la del 2013. I, finalment, el tercer anunci és que les pensions mínimes creixeran un 3%, i la resta, un 1,6%.

Pel que fa a les previsions de creixement, són moderadament optimistes, tot i que no s’assoliran les xifres d’aquest 2018. Per a la Cambra de Comerç l’economia catalana augmentarà un 2,5%, mig punt menys que l’any que deixem enrere. Al conjunt d’Espanya es preveu que aquest increment sigui del 2,2%, 0,4 punts menys que el 2018, segons les últimes dades del Banc d’Espanya.

Pel que fa al tipus d’interès, el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va anunciar fa pocs dies que el mantindria a mínims fins a l’estiu del 2019 i, després, segons les previsions, arribarà l’augment.

A l’espera que surtin les dades del mes de desembre, el 2018 hi ha hagut una baixada de l’atur del 15%. Ara bé, aquesta desocupació continua afectant severament els més grans de 45 anys, que són el col·lectiu que més li està costant inserir-se al món laboral. Aquesta creació de llocs de treball, però, també ha anat acompanyada d’una precarització laboral que afecta especialment els més joves. Les previsions per a aquest 2019 és que l’atur continuï baixant, però de manera més continguda, un descens que els experts alerten que podria frenar-se a partir de l’any 2020.

HABITATGE

El preu de la vivenda continuarà pujant a Espanya entre un 3% i un 4% el 2019 respecte a aquest any, segons la consultoria CBRE. És un augment més moderat que aquest 2018, que ha sigut del 7%. En ciutats com Barcelona l’increment ha sigut del 6,2%, i s’atribueix sobretot als pisos d’obra nova, si es té en compte que la vivenda de segona mà a la capital catalana ha pujat aquest 2018 només un 1,4%, segons dades del portal immobiliari Idealista. Al conjunt de Catalunya l’ascens ha sigut força més significatiu, d’un 10,7%.

Pel que fa al mercat de lloguer, els experts apunten que hi haurà una frenada dels preus, sobretot en les grans ciutats, on queda molt poc recorregut per apujar-los després dels forts increments dels últims dos anys.

ELECTRICITAT

L’any tanca amb un descens de l’1,4% del preu de la llum respecte al novembre i un 2,4% des del gener del 2018. Ara bé, malgrat que el govern espanyol ha assegurat que es mantindrà congelada la part del rebut que ell regula, tot apunta, observant el comportament del mercat majorista de l’electricitat, que el 2019 la llum pujarà un 4% si l’executiu de Sánchez reinstaura l’impost que cobra a les companyies per generar electricitat.

AIGUA

L’Àrea Metropolitana de Barcelona i Aigües de Barcelona van arribar a un acord el 20 de desembre passat per mantenir les tarifes de l’aigua de cara a aquest nou any. Les dues parts estan negociant que aquesta congelació de preus s’allargui també fins al 2020. L’any que es tanca sí que hi ha hagut un increment, que ha sigut del 10%.

GAS

La caiguda del preu de la matèria primera als mercats internacionals de gairebé un 11% farà que a partir de l’1 de gener disminueixi una mitjana del 4,6% la factura del gas respecte a l’últim trimestre del 2018. Concretament els costos de la TUR1, la tarifa dels que fan servir gas només per cuinar i escalfar aigua, baixaran un 3,8%, mentre que als de la TUR2 -els que utilitzen la caldera per posar en marxa la calefacció- se’ls reduirà la factura fins a un 4,8%.

El preu de la bombona de butà continuarà sent de 15,33 euros (un 5% més que en l’última revisió, que es va fer fa dos mesos) fins al 15 de gener, quan hi ha previst que es torni a revisar en funció de les cotitzacions internacionals.

CARBURANTS

L’any tanca amb el preu de la benzina més baix des del novembre del 2017. En concret, el preu mitjà del litre de gasolina s’ha situat en els 1,211 euros abans de les vacances de Nadal. El del gasoil també és el més baix des de l’abril passat: 1,163 euros. Actualment la gasolina és més barata a Espanya que a la mitjana de la UE. Aquesta tendència a la baixa, però, durarà poc: les previsions del Banc Mundial xifren en un 2,7% la pujada del cost de cru, cosa que significaria un augment del cost del 1,3% tant de la gasolina com del gasoil.

TRANSPORT PÚBLIC

Les tarifes del transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) no pujaran ni un cèntim. Per tant, per la T-10, que és la referència, es continuaran pagant 10,20 euros, i per un bitllet senzill d’una zona, 2,20 euros. Alhora, aquest any que ve hi haurà 18 municipis de la zona 2 de l’àrea metropolitana de Barcelona que passaran a pagar com si fossin de la zona 1, cosa que vol dir que els preus dels bitllets els costaran gairebé la meitat que fins ara.

Renfe també congelarà preus dels bitllets de Rodalies, AVE i llarga distància, però apujarà un 3,5% els de mitjana distància. També s’incrementaran un 2,6% les tarifes els taxistes de Barcelona, el mateix percentatge que el 2018.

AUTOPISTES

Els peatges de les autopistes que depenen de la Generalitat tornaran a pujar. Ho faran de mitjana un 2,2%, mentre que les que són de titularitat del ministeri de Foment s’incrementaran un 1,67%. Això sí, els peatges de les sis autopistes que van ser rescatades pel mateix ministeri, concentrades bàsicament a la Comunitat de Madrid, baixaran una mitjana del 30% a partir del 15 de gener i seran gratuïtes a la nit.

TELEFONIA I CORREUS

Els preus dels segells tornen a pujar aquest 2019. Concretament el que s’utilitza per enviar una carta a qualsevol destinació nacional augmentarà un 9% i passarà a costar 0,60 cèntims, cinc més que el 2018. És una pujada una mica inferior a la dels últims anys, ja que el 2018 ho va fer un 10%, i el 2017, un 11,1%.

Pel que fa a les tarifes telefòniques, de moment només Movistar ha confirmat que apujarà els preus. A partir del 5 de gener els serveis de fibra òptica i telefonia fixa pujaran dels 55 euros al mes als 60. Les tarifes mòbils #15 i #25 augmentaran cinc euros a partir del 29 de gener i les de #1,5, #4 i #8 ho faran dos euros. També s’incrementarà el preu d’alguns plans de fusions, serveis addicionals i trucades internacionals. És molt probable, si es té en compte que ja ha passat altres anys, que les altres grans companyies, Vodafone, Orange i MásMóvil, segueixin els passos de Movistar.

AEROLÍNIES I HOTELS

Segons l’informe de previsió global per al sector dels viatges de l’Associació Mundial de Viatges de Negocis i CWT, els preus dels bitllets d’avió a Espanya s’enfilaran fins a un 6,7%. Les pujades més importants les patirà la classe turista dels vols intercontinentals, amb un 7,9%, i també la classe business dels vols interns, amb un 6,9%. Tampoc s’escaparà d’un increment de preus el sector hoteler: el mateix informe el xifra en un 8,5% a Espanya.