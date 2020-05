Catalunya entra en deflació: els preus cauen un 0,7% a l'abril

L'índex de preus al consum (IPC) va caure un 0,7% tant a Catalunya com a Espanya l'abril passat en relació amb un any enrere, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. En comparació amb el mes anterior, però, els preus es van incrementar, de mitjana, un 0,3% en el cas espanyol, mentre que a Catalunya es van mantenir plans.

Es tracta del primer mes amb caigudes de preus a Catalunya des del juliol del 2016, i des de l'agost d'aquell mateix any en tot l'Estat. Així doncs, l'economia catalana i espanyola entra en deflació (caiguda de preus) per primera vegada en quatre anys fruit de la menor demanda interna arran de l'esclat de la pandèmia del covid-19. Les deflacions són processos habituals en temps de crisi, ja que els consumidors redueixen el consum a causa tant dels augments de l'atur com de la incertesa sobre el futur.

En els mesos previs a l'epidèmia, l'economia ja havia mostrat símptomes d'alentiment, cosa que havia frenat el creixement dels preus. De fet, el març –quan ja hi va haver dues setmanes de confinament– l'IPC ja va ser del 0% tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. En aquest sentit, el 2019 es va tancar amb una inflació per sota de l'1%, lluny, per exemple, del 2,3% de l'octubre del 2017 o del 3% de principis d'aquell any.

Aliments a l'alça, carburants a la baixa

Malgrat la caiguda, alguns productes, sobretot d'alimentació, van experimentar fortes pujades. Els llegums i hortalisses són el producte que més es va encarir, un 10,4% respecte al març. En la mateixa línia, les pizzes i quiches van pujar un 3,6%; el marisc, un 3,5%; el peix, un 2,7%; les patates, un 2,6%, i els sucs de fruita i les pastes, un 2,5% cadascun. De mitjana, l'alimentació ha pujat de preu un 4,4%. El cost dels productes de neteja també va pujar, en aquest cas un 1,2%.

A l'altre extrem hi ha els carburants i combustibles. La caiguda del preu del petroli, que està als nivells més baixos en dècades, és l'altra de les principals causes de la deflació actual. Això s'ha notat, per exemple, en els combustibles líquids (com la gasolina), que de mitjana han reduït el preu un 18,1%, o l'electricitat, amb una caiguda del 5,8%.

Les pressions a la baixa dels preus dels carburants han provocat una disminució mitjana del 6,8% dels costos de béns i serveis relacionats amb el transport. En el cas de l'habitatge, la caiguda ha sigut del 6,6%. La restauració i l'hostaleria, així com el calçat i el vestit, també han pressionat els preus a la baixa.

No obstant, l'INE ha advertit en una nota publicada aquest dimarts que, a causa de les restriccions de moviments per la pandèmia del covid-19, ha hagut d'elaborar l'índex de manera diferent de l'habitual, seguint les recomanacions de l'Eurostat, l'agència europea d'estadística.