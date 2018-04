CaixaBank celebra pràcticament en família i en castellà i valencià la primera junta fora de Catalunya

El Palau de Congressos de València acull des d'aquest matí de divendres la primera junta general d'accionistes que CaixaBank celebra lluny de Catalunya. L'entitat, que va endur-se la seu de Barcelona com a conseqüència del procés polític.

El domini que exerceix la Fundació La Caixa sobre l'accionariat del banc d'origen català (un 40%) garanteix que la cita serà plàcida des del punt de vista de la votació dels punts de l'ordre del dia. Malgrat això, l'interès de la jornada està posat en com afronta tant el banc com els seus accionistes el controvertit canvi de seu, que va provocar un efecte dòmino i que va acabar fent que més de 3.000 empreses iniciessin els tràmits per deixar Catalunya.

L'arribada del banc a València ha servit, d'entrada, per buidar el pati de butaques de la junta d'accionistes. Menys de dos centenars d'assistents, incloent directius i consellers de l'entitat, han assistit al Palau de Congressos. L'assistència és força inferior a la que hi havia a Barcelona, on solia haver-hi prop de mig miler de titulars d'accions.

En l'inici de la junta també han tingut un pes simbòlic els idiomes triats per CaixaBank en l'acte. El president de l'entitat, Jordi Gual, s'ha adreçat als accionistes en castellà, per després canviar de llengua: "En deferència a la comunitat que ens acull, seguiré en valencià". Així, una part del seu discurs ha estat en aquesta variant del català, que segons els lingüistes -i malgrat les controvèrsies de caràcter polític- no és una llengua i tampoc no és llengua oficial a Espanya. També el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha emprat el "valencià" per adreçar-se als assistents durant part del seu discurs.