Principi d'acord amb sindicats i patronal per allargar els ERTO fins al 30 de juny

El govern espanyol ha arribat a un principi d'acord amb sindicats i patronals per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivats de la crisi sanitària i de la suspensió de determinades activitats durant l'estat d'alarma, segons ha avançat aquest divendres Europa Press. Tot i així, el text encara està pendent de rebre el sí definitiu per part de la CEOE, que ha convocat aquest matí a primera hora una reunió del seu comitè executiu.

L'esborrany que està sobre la taula després d'una jornada maratoniana de reunions, al qual ha tingut accés l'ARA, planteja ampliar fins al 30 de juny els ERTO de força major derivats del covid-19. Això inclou tant els que siguin per força major total (sense reinici de l'activitat) o parcial (recuperació d'una part de l'activitat). Els treballadors fixos discontinus podran seguir cobrant la prestació fins al 31 de desembre.

El document, que s'aprovarà a través d'un reial decret llei, també introdueix dues condicions perquè les empreses es puguin acollir a la mesura. Estableix que no podran beneficiar-se dels ERTO aquelles que tinguin domicili en paradisos fiscals ni podran repartir dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació, excepte si tornen a la Seguretat Social les quotes que no han pagat. La limitació no s'aplicarà a les empreses que, a 29 de febrer d'aquest any, tenien menys de 50 treballadors.

Pel que fa a les exempcions de quotes, la forquilla es mantindrà entre el 45% i el 85% durant els mesos de maig i juny en funció de les circumstàncies de cada expedient. Els de força major total continuaran amb una exoneració del 75% per a les empreses de més de 50 treballadors i del 100% per a les que no arribin a aquesta xifra. En canvi, les que puguin reactivar parcialment l'activitat podran acollir-se a una exempció del 85% al maig i del 70% al juny si tenen menys de 50 treballadors. En cas que en tinguin més de 50, se'ls perdonarà el 60% de les cotitzacions al maig i el 45% al juny.

A més, l'esborrany facilitarà la transició dels ERTO per força major a expedients per causes organitzatives, econòmiques o de producció, ja que permetrà que aquests últims es tramitin mentre estiguin vigents els primers.

Negociacions per la clàusula de manteniment

Un dels principals cavalls de batalla d'aquesta negociació sobre els ERTO ha estat la clàusula de manteniment de l'ocupació que comporta aquest mecanisme: les empreses han de garantir que no acomiadaran els treballadors durant almenys sis mesos després de reprendre l'activitat. La CEOE s'oposa a aquest punt (per això encara balla el seu vistiplau), i el govern espanyol ha proposat flexibilitzar-lo. Malgrat que el compromís no desapareix, els sis mesos començarien a comptar des de la incorporació a la feina de les persones afectades per l'ERTO, encara que sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Aquest compromís de manteniment de l'ocupació es considera incomplert si s'acomiada qualsevol treballador afectat per l'ERTO, encara que amb excepcions com l'acomiadament disciplinari procedent o l'extinció d'un contracte temporal quan se n'acaba la vigència. En el cas d'incompliment d'aquesta clàusula, les empreses hauran de tornar totes les quotes que els van ser exonerades, amb recàrrec i interessos de demora. Ara bé, en el text s'especifica que aquest compromís de mantenir l'ocupació sis mesos després de reprendre l'activitat no és aplicable a aquelles empreses que tinguin risc d'entrar en concurs de creditors.