La producció de l’A1 feta per Seat se situa per sota de les previsions

L’any 2018 ha sigut històric per a Seat en sentit positiu, tant pel que fa a vendes de la marca com en producció a la fàbrica de Martorell. I el 2019 apunta bé. Però, tot i això, un dels models que es fabriquen a la planta de Martorell no està cobrint les expectatives inicials. És l’Audi A1, que ocupa una de les tres línies de la planta del Baix Llobregat.

Segons fonts del comitè d’empresa de la companyia, la previsió inicial era fabricar durant l’any 2019 110.000 unitats d’aquest model de la marca alemanya, però al ritme actual es quedaran en només 98.000 unitats, 12.000 menys de les inicialment previstes.

La causa d’aquesta producció més baixa cal buscar-la en la nova normativa d’emissions WLTP. L’entrada en vigor d’aquesta normativa ha provocat des de després de l’estiu passat colls d’ampolla en el subministrament de motors en molts fabricants i també en tot el grup Volkswagen. El problema és que, davant l’escassetat de motors, Audi prefereix destinar-los a altres models més cars, que deixen més marge que l’A1 i que es fabriquen en altres plantes del consorci, expliquen les citades fonts.

La previsió inicial de la planta de Martorell per a tot l’any és d’arribar a la xifra rècord de 560.000 cotxes fabricats, però ara s’ha vist rebaixada fins a les 548.000 unitats, una xifra que, malgrat tot, seria una fita igualment històrica per a la planta, que justament l’any passat va arribar als 10 milions de cotxes produïts en els seus 25 anys d’història. I malgrat que l’A1 no està cobrint les expectatives, a la marca amb seu a Catalunya confien en mantenir el nombre d’automòbils produïts perquè les altres dues línies de Martorell treballen a molt bon ritme, i l’A1 encara podria recuperar terreny, ja que és un model que està en ple període de llançament al mercat.

De fet, Seat va certificar al gener i al febrer la millor arrencada d’any de la seva història. Al gener, la marca va vendre 44.500 cotxes, un 14,2% més que en el mateix mes de l’any anterior, el volum més alt assolit mai en un mes de gener. En els dos primers mesos s’acosta als 90.000 cotxes, gairebé un 13% més. I això que l’any 2018 ja va suposar un rècord de la història de la marca, amb la venda de 517.600 vehicles, un 10,5% més que el 2017.

Seat va començar a fabricar la nova generació de l’A1 a Martorell el mes d’octubre passat. El consorci li va assignar la producció d’aquest model, que en la seva versió anterior es fabricava a la planta de Brussel·les. És el segon model que Seat fabrica per a Audi. La planta de Martorell va fabricar el model Q3 de la marca de les quatre anelles entre el 2011 i el juliol passat, amb més de 800.000 unitats produïdes. La generació actual del Q3 es fabrica a Gyor, a Hongria.

Possibles contractacions

Malgrat la rebaixa de les previsions de producció, els sindicats no temen per l’ocupació a Martorell, on treballen més de 12.500 persones. La clau està en el bon comportament de les vendes i de la producció d’altres models, amb una línia, la de l’Ibiza i l’Arona, en què es treballa amb tres torns. En una altra de les línies es fabrica el León, i després de l’estiu es preveu començar a produir la nova versió d’aquest model, amb una nova plataforma.

Una plataforma que també utilitzarà l’acabat de presentar Cupra Formentor. Seat aspira a fabricar aquest model de Cupra i, si ho aconsegueix, encara carregaria amb més feina la planta de Martorell. Això, segons fonts del comitè d’empresa, podria portar fins i tot a la necessitat de noves contractacions, tal com es va fer l’any passat, i a fer que treballadors d’empreses de treball temporal (ETT) passessin a ser contractats per l’empresa. Si la línia funciona com està previst, i això obliga a ampliar a tres torns, caldria contractar com a empleats de la companyia uns 350 treballadors d’ETT.