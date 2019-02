Els projectes de soterrament de l'AVE a tot Espanya porten vint anys de retard i un sobrecost de 7.600 milions

Els projectes de reordenament i soterrament de les vies de ferrocarril de tretze ciutats espanyoles porten un sobrecost acumulat de 7.637 milions d'euros i cap s'ha completat, segons un informe del Tribunal de Comptes elaborat amb dades del 2016.

El cost total dels tretze projectes era d'uns 11.740 milions d'euros, gairebé el triple que els 4.101 milions pressupostats inicialment. A més, els ingressos previstos per finançar les obres també van ser inferiors als previstos, per la qual cosa acumulen un dèficit de 2.049 milions d'euros. Aquests ingressos havien de provenir de les vendes dels terrenys que quedessin lliures de vies i altres usos ferroviaris. Diversos d'aquests plans es van projectar abans de la crisi del 2007, per la qual cosa preveien que el valor del sòl seria molt més elevat que el que van tenir en realitat, un fet que va disminuir les plusvàlues en les operacions de venda.

Entre les ciutats afectades hi ha Barcelona, València i Alacant, però no Madrid. En tots els casos es van crear societats públiques amb la participació d'Adif, el ministeri de Foment, els governs autonòmics i els ajuntaments corresponents, que van aturar els treballs durant els anys de la crisi per la falta de finançament. En alguns casos fins i tot es va arribar a liquidar la societat –com és el cas de León– o a canviar substancialment el projecte per reduir els costos, com a Saragossa. En el cas de València, Valladolid i Gijón, es van signar nous convenis, i en altres ciutats s'han retardat les actuacions.

El cas de València és el que acumula més sobrecost: 2.161 milions d'euros. El projecte havia de costar inicialment 804 milions i actualment el cost ja frega els 3.000 milions. En segons lloc, el projecte de Barcelona acumula 1.832 milions més que els 335 milions previstos. A Valladolid el sobrecost és de 744 milions i a Alacant, de 722 milions.

A més, només a Saragossa el projecte es trobava a un nivell d'execució elevat, del 86,9% del total de les obres. A la resta de municipis, l'execució es trobava el 2016 entre el 0,09% i el 56%, depenent del cas.