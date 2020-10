El protocol per demanar fons encara no existeix

Poca concreció en l’àmbit europeu sobre les ajudes del pla de recuperació antipandèmia. Fins ara la Unió Europea només ha presentat les línies mestres sobre on creu que s’han de destinar els diners, el mateix que han fet també tant la Generalitat com l’Estat, que estan a l’espera que la Comissió Europea informi amb més detall de com es canalitzaran els 750.000 milions d’euros a l’economia real entre el 2021 i el 2026.

La UE vol que els fons serveixin tant per ajudar les empreses afectades per la pandèmia com per impulsar la renovació digital i la transformació ecològica de l’economia europea. No obstant, no ha indicat encara com es gastaran els fons ni, sobretot, quina administració els ha de gastar.

La Generalitat està a l’espera dels anuncis de Brussel·les. “Ha de ser immediat tenir més concrecions”, diuen fonts del departament d’Economia, però mentrestant el Govern no pot elaborar cap mecanisme perquè les empreses puguin tenir accés a aquestes ajudes. Alguns detalls dels fons, però, ja es coneixen.

Qui podrà accedir als fons europeus de recuperació?

El pla de recuperació de la Generalitat, amb un cost previst de 31.765 milions d’euros, preveu que es financin tant projectes públics com privats. La Comissió Europea, en el moment de presentar el pla, ja va indicar que té com a objectiu ajudar sobretot el sector privat i fomentar la col·laboració público-privada, en la línia habitual dels fons europeus ja existents abans del covid-19.

Qui decidirà quins projectes reben fons i quants diners els toquen?

La Generalitat ha creat un comitè assessor format per experts -els noms dels membres encara no es coneixen- que avaluarà cada projecte que rebi la Generalitat, tant públics com privats, per discernir si són viables i convenients.

Quants diners destinarà la UE a la resposta a la pandèmia?

El pla principal antipandèmia, anomenat Next Generation, consta de 750.000 milions d’euros, dels quals 390.00 milions seran subvencions als estats i 360.000 milions seran préstecs que els estats hauran de retornar. La UE no ha concretat encara com es transferiran aquests fons, però sí que està clar que els estats seran els responsables de retornar els préstecs.

Quin serà el calendari?

Els governs europeus van pactar que el pla comenci a repartir fons el 2021 i tenen fins a finals d’abril per enviar els primers projectes a Brussel·les. Ara bé, per la seva banda, la Generalitat preveu que el comitè assessor ja comenci a avaluar projectes aquest mateix octubre i que en rebi fins al desembre d’aquest mateix any.