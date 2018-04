Tot el que has de saber sobre la campanya de la renda 2017

La campanya de la renda 2018 arrenca aquest dimecres amb algunes novetats tècniques per als més de 3,5 milions de contribuents catalans i un format nou per demanar l'esborrany a través d'una aplicació mòbil. A partir d'avui es podrà fer i presentar la declaració, fins al 2 de juliol. Us responem algunes de les qüestions més importants que cal tenir en compte a l'hora de presentar la vostra declaració a l'Agència Tributària.

Qui ha de fer la declaració de la renda?

Com explica l'economista experta en tributs i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya Carme Jover, només han de fer la declaració de la renda els contribuents amb rendes del treball de més de 22.000 euros anuals. Tot i així, les persones que cobrin de més d'un pagador i superin els 12.000 euros anuals també l'hauran de fer. A més, hi estan obligades les persones que hagin generat rendes de capital o immobiliàries de més de 1.000 euros, encara que no hagin percebut un salari aquest any. "Per exemple, hi ha casos en què un menor ha rebut una herència i també ha de fer la declaració", explica Jover.

Com s'aconsegueix l'esborrany?

Aquest any el format de la campanya de la Renda torna a innovar i es podrà presentar la declaració a través d'una aplicació mòbil disponible a les botigues d'aplis d'iOS i Android. Cal tenir en compte, però, que aquesta via està pensada per a les declaracions més senzilles i que pràcticament no necessiten modificacions. De fet, el s indicat dels tècnics del ministeri d'Hisenda Gestha va alertar ahir que aquesta nova aplicació pot provocar que els contribuents confirmin l'esborrany de manera precipitada i sense fixar-se en si les dades són correctes o no.

Jover recorda que és molt important repassar la informació que recull Hisenda a l'esborrany, ja que hi pot haver errors o creuaments de dades que cal corregir. A partir d'avui també es podrà presentar la declaració per telèfon, trucant al 901 200 345 o el 91 535 68 13. A més, seguirà disponible l'aplicació web de la Renda i a partir del 8 de maig també es podrà reservar cita per fer la declaració de manera presencial.

Quines son les principals novetats d'aquest any?

:Jover explica que quan l'empresa paga un curs relacionat amb la teva activitat com a treballador aquest ingrés està exempt de tributació. "Si el que paga el curs és un tercer però l'empresa permet que el treballador hi assisteixi, també està exempt", explica l'experta en fiscalitat. Base de renda d'estalvi : Fins ara els contribuents de l'Estat es podien compensar fins a un 15% en els guanys patrimonials i els moviments de capital mobiliari. A partir d'ara, aquesta percentatge pujarà al 20%.

: Fins ara els contribuents de l'Estat es podien compensar fins a un 15% en els guanys patrimonials i els moviments de capital mobiliari. A partir d'ara, aquesta percentatge pujarà al 20%. Transmissió de drets de subscripció d'accions cotitzades : Aquesta nova mesura s'aplicarà a les accions adquirides a partir de l'1 de gener del 2017 -fins ara no tributaven quan es venien-, que passaran a tributar com a guany patrimonial amb una retenció del 19%, afirma Jover.

: Aquesta nova mesura s'aplicarà a les accions adquirides a partir de l'1 de gener del 2017 -fins ara no tributaven quan es venien-, que passaran a tributar com a guany patrimonial amb una retenció del 19%, afirma Jover. Desapareix la deducció per invertir en empreses catalanes del MAB: Aquest és un canvi que només s'aplicarà a Catalunya, on fins ara els contribuents es podien deduir fins a 10.000 euros si invertien en empreses catalanes que cotitzen al Mercat Alternatiu Borsari (MAB).

Quins canvis hi ha en les deduccions de l'habitatge?

L'habitatge és un dels punts principals en la declaració de la renda, però Jover apunta que encara hi ha molts contribuents que desconeixen les deduccions que els poden beneficiar, també en el cas del lloguer. A Catalunya en aquesta campanya es modifiquen els percentatges i les condicions en la deducció per inversió en un habitatge habitual comprat abans del 30 de juliol del 2011.

Fins ara per acollir-se a aquesta deducció calia complir un d'aquests requisits: tenir 32 anys o menys i tenir una renda anual inferior a 30.000 euros, estar a l'atur, tenir una discapacitat o formar part d'una família amb almenys un fill. Ara, però, tenir una renda anual de menys de 30.000 euros serà una condició obligatòria en qualsevol d'aquests casos.

Què han de tenir en compte els afectats per la venda del Popular?

Jover recorda que els afectats per la venda del Popular també hauran de considerar algunes diferències quan facin la declaració. "En cas de pèrdua d'accions es compta com a pèrdua patrimonial d'estalvi amb un límit del 20%, i en cas de bons es calcula com a pèrdua de capital immobiliari", explica l'economista. Així doncs, els clients que van rebre bons de fidelització es compten com a guanys patrimonials de l'estalvi, cas en què es compensa directament.