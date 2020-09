Els rebrots del covid frenen la venda de cotxes, que cau un 10% a l'agost

Els rebrots del covid-19 durant el mes d'agost han frenat la recuperació en la venda d'automòbils, segons indiquen les patronals del sector. Així, mentre al juliol el descens de matriculacions va ser a Catalunya del 2,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, durant l'agost la caiguda s'ha situat en el 10,6%. A tot Espanya la situació és similar: al juliol fins i tot les matriculacions van ser un 1,1% superiors al mateix mes de l'any anterior, però a l'agost la caiguda ha sigut del 10,1%.

Amb les dades del mes d'agost, la caiguda de matriculacions en els vuit primers mesos de l'any se situa en un 38% a Catalunya i un 40,% a tot l'Estat. A Espanya s'han venut 524.706 vehicles del gener a l'agost, i a Catalunya 9.574 l'últim mes i 73.937 en el que va d'any.





Les patronals de fabricants i concessionaris, Anfac, Faconauto i Ganvam, han destacat que el mes d'agost va començar amb un ritme positiu, però es van anar alentint progressivament les vendes "i no s'han pogut consolidar les bones dades de recuperació del mes de juliol". I tot i reconèixer que l'agost és un mes tradicionalment fluix de vendes, aquest any "s'ha vist influït per la incertesa sobre l'evolució sanitària i econòmica per la pandèmia del coronavirus".

Segons les dades de les patronals, a l'agost només el segment de les empreses de lloguer de cotxe van tenir a Espanya un comportament positiu, amb la matriculació de 5.031 cotxes, un 21,5% més que l'agost de l'any passat. En el cas de les compres per part de particulars, el descens va ser del 9,5%, amb 37.664 unitats matriculades. El descens més important, però, va ser en la compra per part d'empreses: van matricular 24.230 cotxes, un 15,5% menys.

Pugen els combustibles alternatius

Malgrat la caiguda de venda de cotxes, en el cas dels elèctrics, híbrids i de gas hi ha un creixement. A l'agost es van matricular a Catalunya 1.931 turismes d'aquest tipus, un 32% més que l'agost del 2018, i fins ara aquest any són 14.953 vehicles d'aquest tipus, un 0,65% més. A tot Espanya la matriculació de cotxes amb combustible alternatiu ha pujat un 36% a l'agost i un 1,06% en el total de l'any.

En canvi, els cotxes de motor d'explosió continuen perdent quota, amb una caiguda del dièsel a Catalunya de l'1,25% a l'agost i de quasi el 41% en el total de l'any fins ara; mentre que en les matriculacions de cotxes de gasolina la caiguda encara va ser superior, del 21,6% a l'agost i del 44,26% en el total de l'any.

Per marques, Volkswagen va ser líder de vendes a Espanya a l'agost, amb 5.388 unitats, però en l'acumulat de l'any el líder és Seat, que ha venut 44.064 cotxes entre el gener i l'agost. El model líder a l'agost va ser el Dacia Sandero, amb 2.166 unitats, mentre que entre el gener i l'agost el lideratge és per al Seat León, amb 14.119 unitats.

La caiguda de vendes no afecta només els turismes, sinó que els vehicles comercials, els camions i els autobusos també pateixen la crisi. Les matriculacions de comercials lleugers, fins ara aquest any, ha caigut un 37,1%, mentre que el descens en els industrials ha sigut del 29,7%, i la venda d'autobusos, autocars i minibusos ha baixat un 48,5%.

Es dispara la venda de motos

La situació del mercat de cotxes, camions i autobusos contrasta amb el de les motos, que estan guanyant pes com a mitjà de transport després del confinament. A l'agost a Espanya les vendes de vehicles de dues rodes van augmentar un 29,1%, fins les 17.416 unitats. Tot i la bona dada, les vendes en el que va d'any han sigut de 120.967 unitats, un 12,3% menys. Les dades de l'agost refermen la recuperació que es va produir al juliol, quan les vendes van pujar un 16,4% respecte el mateix mes de l'any anterior.

De motocicletes a l'agost se'n van matricular 13.742 unitats, un 17,7% més que l'agost de l'any passat. En el que va d'any s'han venut 102.775 unitats, un 14,8% menys. Però destaca especialment l'èxit dels ciclomotors, amb 3.060 unitats venudes a l'agost, un 134,8% més que un any enrere, i 13.875 vehicles venuts del gener a l'agost, un 12,2% més.