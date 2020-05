Cues, codis QR i desinfectants a l'entrada: així serà la reobertura dels centres comercials

Una mascareta i gel desinfectant a l'entrada, cues a totes les botigues (amb distància de dos metres entre cada persona), aforaments limitats a la majoria de locals per sota dels deu clients i interacció a través de codis QR per evitar tocar qualsevol superfície. Aquestes són algunes de les mesures que preveuen els centres comercials espanyols per reobrir les portes a mesura que avancin les etapes del desconfinament.

Els centres comercials podran reobrir parcialment a partir que el seu territori entri en la fase 2. La majoria d'operadors tenen a punt les mesures que hauran d'implementar segons la nova normativa del govern.

Només entrar a l'interior del centre, els clients hauran de fer cua davant d'un mostrador. Els operadors han senyalitzat a terra les distàncies entre persones (tal com ja passa als supermercats) per evitar que la gent s'agrupi massa. Un cop s'arriba al mostrador, cal desinfectar-se les mans amb un dispensador de gel i recollir una mascareta en cas que no se'n porti cap.

Els centres han habilitat cintes com als aeroports per tal que els clients puguin fer cua de forma ordenada davant de les botigues. De nou, a terra es marca on s'ha de situar cada client per tal de mantenir la distància mínima amb la resta de gent que fa cua. Així mateix, els aforaments de tots els locals queden limitats a un mínim en funció de la superfície i del tipus de comerç.

De fet, l'aforament serà també limitat al conjunt del centre. Per exemple, en el cas de Diagonal Mar, a Barcelona, l'afluència inicial serà del 40% de la capacitat del recinte, és a dir, d'un màxim d'unes 14.000 persones quan, en condicions normals, n'hi caben fins a 35.000. Les empreses han instal·lat programes per comptar l'afluència en temps real.

A més, els centres hauran de reorganitzar els interiors per evitar que els clients s'acumulin en les zones de més trànsit, especialment durant les hores del dia amb més visites. En aquest sentit, les zones de descans i de lleure infantil continuaran tancades. També es retocaran els sistemes de ventilació per incrementar l'entrada d'aire exterior, ja que el flux d'aire serveix per reduir el risc de contagis del covid-19.

La majoria de centres comercials ja compten amb alguns tipus d'aplicació per a mòbil i tots tenen pàgina web, però ara els operadors dels centres les estan adaptant per tal d'incloure tant serveis de compra online i de cites prèvies com un sistema per saber quants visitants hi ha al centre en cada moment a fi que el client sàpiga en quin moment és millor anar a comprar. Per facilitar les vendes online, els centres habilitaran zones a l'aparcament per recollir des del cotxe les compres fetes per internet, sense necessitat de baixar i els pàrquings també tindran una zona especial per a les recollides de compres dels riders.

Tot i haver hagut de fer canvis interns, Diagonal Mar no ha facilitat dades de la inversió ni quina previsió de visitants i de facturació preveu a partir que el recinte torni a ser accessible al públic.

L'aplicació, eina indispensable

"La compra ara començarà a casa", assegura Óscar Bermúdez, director de màrqueting de Diagonal Mar. "És un escenari molt canviant i el comportament dels consumidors ha canviat", indica Soledad López-Cerón, directora a Espanya de CBRE, el fons nord-americà que gestiona Diagonal Mar.

"Oferim informació als clients abans d'arribar perquè se sentin còmodes", afegeix. No obstant, López-Cerón creu que cal tenir clar que un centre comercial "no és un hospital", per la qual cosa cal saber combinar la seguretat amb l'experiència de compra. Amb aquest objectiu, l'aplicació per a mòbil serà al centre de l'experiència de compra: Els plànols del centre comercial amb el directori de botigues seran substituïts per pantalles amb codis QR perquè els clients els llegeixin pel mòbil abans d'entrar i es puguin dirigir directament al local que busquen sense necessitat de tombar pel centre.

Així mateix, els bars i restaurants ja no oferiran cartes en paper, sinó que també s'hi haurà d'accedir pel mòbil amb un codi que es trobaran a les taules. Precisament la restauració també s'adaptarà -com ja fan els bars i restaurants que es troben a peu de carrer- per mantenir la distància entre taules.

Als lavabos, els assecadors de mans s'han substituït per tovalloletes d'un sol ús. Igual que a les botigues, caldrà fer cua i hi haurà personal encarregat de controlar l'entrada i sortida, i de netejar els lavabos cada vegada que es faci servir. Així mateix, a les nits, els lavabos es desinfectaran amb un canó d'ozó. Igualment, els serveis de neteja es reforçaran per desinfectar baranes i botons i l'ús dels ascensors es limitarà a les persones que ho requereixin: gent gran, persones amb mobilitat reduïda, dones embarassades o pares amb cotxets de nadó.