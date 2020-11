Els restauradors celebren que la Generalitat "rectifiqui" i els permeti obrir fins al vespre

El Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamat a l'executiu català "el compromís" que no tornarà a tancar bars i restaurants independentment de com evolucionin els contagis de covid-19 a Catalunya i ha valorat "positivament" que la Generalitat permeti l'obertura de bars i restaurants des de les 6 del matí fins a les 21.30 hores a partir de dilluns. El director del Gremi, Roger Pallarols, ha indicat en un comunicat que la mesura és un "avenç" respecte al pla inicial del Govern, que preveia el tancament dels locals a les 17 hores.

"Som un motor econòmic massa essencial per no assegurar-li un funcionament viable i de manera estable amb independència de l’evolució de la pandèmia. Hem de mantenir el virus a ratlla sense hipotecar la reconstrucció econòmica del país”, ha declarat Pallarols.

"La tensió que hem viscut aquests dies, sumada a la indignació dels restauradors pel tancament, ha obligat el govern a rectificar", ha afegit. Segons el representant dels restauradors, "els bars i restaurants necessiten reobrir, tornar a treballar i avançar en el procés de represa completa de l’activitat". Així mateix, l'executiu català permetrà als bars i restaurants que obrin les terrasses sense límit d'aforament, amb els grups limitats a quatre persones i amb una separació de dos mestres entre taules de comensals diferents.

Malgrat això, l'entitat empresarial considera que les 21.30 hores continua sent massa aviat i augura que molts establiments s'hauran de mantenir tancats, ja que en molts casos els sopars representen més de la meitat de la facturació. És per això que, "de cara al segon tram" de desescalada que haurà de començar el 7 de desembre, Pallarols ha opinat que "caldrà ampliar l’horari com a mínim fins a les 00.00 h, cosa que requerirà revisar el toc de queda".

De fet, tot i que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, havia insistit des de feia dies que no tenia intenció de modificar el toc de queda entre les 22 h i les 6 h en les pròximes setmanes, el Govern ha obert aquest dijous la porta a possibles flexibilitzacions. El pla de la Generalitat, avalat pel Procicat, també preveu la possibilitat d'aixecar el confinament municipal que ara hi ha en vigor de divendres a dilluns amb la tercera fase, que començarà la setmana de Nadal. En aquella fase, el Gremi de Restauració reclama que es puguin mantenir oberts els restaurants fins a la 1 de la matinada.

Salvar la campanya de Nadal

Pallarols creu que aquesta flexibilització és necessària perquè els comerços puguin encarar la campanya de Nadal. "No podem esperar ni un minut més a preparar-nos per a la campanya de Nadal. En termes de consum, és estratègica per a molts sectors, també per a la restauració, però aquest any ho és de manera especial", ha indicat. El sector està especialment preocupat per la possible caiguda d'àpats de Nadal de les empreses, per la qual cosa Pallerols ha insistit que els bars i restaurants són "espais, alternatius als domicilis, on celebrar els àpats nadalencs de manera segura".

Els restauradors havien tingut un fort enfrontament amb el Govern durant les últimes setmanes, arran de la prohibició d'obrir els locals excepte per oferir menjar per emportar. Arran dels plans inicials del departament de Salut filtrats als mitjans els últims dies, les patronals del sector van establir contactes amb el departament d'Empresa de la Generalitat, amb el qual tenen més sintonia, per intentar pressionar l'executiu de cara a una major flexibilització de les mesures i a intentar salvar la campanya nadalenca.