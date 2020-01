El BBVA tanca el 2019 amb 3.500 milions de benefici, un 35% menys

El BBVA va obtenir 3.512 milions d'euros el 2019. Aquesta xifra de beneficis implica que l'entitat ha guanyat un 35% menys que el 2018. És, en línia amb el que està passant en la majoria de bancs espanyols, la primera vegada des del 2013 que la companyia tanca l'exercici amb beneficis més baixos que els de l'any anterior. En el seu cas, cal buscar l'explicació en l'ajust del fons de comerç als Estats Units durant el quart trimestre i en el fet que l'exercici del 2018 s'havien disparat els beneficis gràcies a la venda del seu negoci a Xile, que els va donar unes plusvàlues absents el 2019.

Pel que fa a l'ajust nord-americà, es deu, segons va comunicar el banc al desembre a la CNMV, a l'evolució negativa dels tipus d'interès (especialment des de la segona meitat de l'any) i a l'alentiment generalitzat de l'economia. Basant-se en tot això, el que és el segon banc de Catalunya esperava una evolució dels resultats futurs per sota del que havia estimat, cosa que va portar l'empresa a ajustar uns 1.500 milions de dòlars (gairebé 1.350 milions d'euros) en el fons de comerç de què disposa la seva filial als Estats Units. Aquest moviment, de fet, ha costat a la companyia pèrdues de 155 milions d'euros el quart trimestre.

Sense tenir en compte els esmentats extraordinaris, l'entitat calcula que hauria guanyat uns 4.800 milions d'euros, cosa que seria un 2,7% més que el 2018, i, a la vegada, l'indicador més elevat en una dècada. En aquest sentit, el BBVA assenyala un increment dels ingressos més recurrents i la contenció de despeses d'explotació com a palanques positives d'aquest hipotètic resultat. Carlos Torres Vila, president del banc, ha celebrat els "excel·lents resultats". "Gràcies a uns ingressos recurrents rècord i a una gestió exemplar dels costos, hem arribat a un benefici sense singulars de 4.830 milions d'euros, el més alt des del 2009", ha manifestat.

El banc té previst sotmetre a la consideració dels òrgans de govern un pagament en efectiu de 0,16 euros bruts per acció l'abril del 2020, i mantenir així la xifra de l'any anterior.

El BBVA es troba en ple escàndol per la contractació de l'excomissari Villarejo. El jutge de l'Audiència Nacional va decidir l'estiu passat imputar la companyia com a persona jurídica per presumptes delictes de suborn, revelació de secrets i corrupció en relació amb aquest cas. Un mes més tard, l'entitat va admetre davant la CNMV que hi havia la possibilitat que fos multada o patir "danys i perjudicis" derivats, precisament, d'aquesta imputació.