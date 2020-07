El benefici del Sabadell cau un 72% el primer semestre, fins als 145 milions d'euros

El Banc Sabadell va registrar un benefici net de 145 milions d'euros durant el primer semestre, un 72,2% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. L'entitat ha atribuït el resultat a les provisions requerides per valor de 1.089 milions d'euros per fer front a l'escenari macroeconòmic després de la crisi del coronavirus, segons ha informat en un comunicat. De fet, el grup considera que està preparat per encarar "amb solidesa" una nova realitat en què la prioritat és "aportar solucions a autònoms, empreses i famílies per mitigar les conseqüències de la pandèmia". En aquest sentit, el Sabadell subratlla que ha concedit fins a 9.300 milions d'euros en crèdits avalats per l'ICO (dades a 24 de juliol) i 2.326 milions d'euros en moratòries hipotecàries.

Entre el gener i el juny, els ingressos del negoci bancari –marge d'interessos més comissions netes– van reduir-se un 5,3% interanual, fins als 2.378 milions d'euros. En concret, el marge d'interessos es va situar en 1.705 milions d'euros (-5,6%), principalment afectat pels baixos tipus d'interès. Pel que fa a les comissions netes, van caure un 4,6%, fins als 673 milions, arran de la caiguda de l'activitat durant les primeres setmanes del segon trimestre.

Malgrat tot, el Sabadell ha aconseguit incrementar la inversió creditícia bruta viva amb un saldo de 145.131 milions d'euros, un 2,4% més en comparació amb el primer semestre de l'any anterior. A l'Estat, el creixement d'aquesta partida ha sigut del 4,1%, impulsat en gran part per la concessió de crèdits avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).