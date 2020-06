La resurrecció del Prat

La carretera que dona accés a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona està deserta. Amb prou feines hi coincideixen quatre taxis que deixen gent a la porta, i la zona d’aparcament ràpid, on en el mateix moment de l’any passat s’haurien amuntegat cotxes en doble fila, no suma ni vint vehicles. A dins només hi ha un taulell obert i la seva pertinent cua, envoltada d’un escenari en què els protagonistes són pantalles amb poc més de cinc vols anunciats i les reixes blanques que indiquen que els controls estan tancats. Tan sols n’hi ha tres d’oberts dels deu de què disposen. I el poc soroll contribueix a fer-ho tot més estrany. “Això ja és molt, comparat amb com hem estat”, diu un treballador. A partir d’avui serà molt més: s’obren les fronteres perquè els ciutadans de l’espai Schengen es moguin lliurement.

Ja fa un temps que, a la habitual distinció entre els passatgers que venen de dins la Unió Europea i els de fora per fer el control de passaport als aeroports, s’hi ha sumat un segon cribatge per diferenciar els que no venen d’un vol domèstic. Aquest subgrup de passatgers s’ha de sotmetre a un control sanitari que implica passar per un taulell i entregar la passenger location card (PLC), un document similar al que s’emplena quan es viatja a un país estranger però que en aquest cas indica on es passarà la quarantena obligatòria de 14 dies. Els taulells, a més, tenen incorporada una càmera que capta la temperatura corporal de fins a 30 persones que siguin a la cua.

En cas que una persona mostri símptomes de febre se li fa un segon examen i, si la prova pertinent per detectar casos de covid-19 dona positiu, se la deriva als serveis sanitaris de la comunitat autònoma.

Nou protocol d’arribada

Fins divendres el pla que tenia definit Aena preveia que tot això canviés a partir d’avui. En principi els passatgers que vinguessin de països coberts pel tractat de Schengen havien d’actuar com el viatger nacional fins ara, és a dir, sense control de temperatura ni indicació de lloc per passar la quarantena. Això incloïa tots els països de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i el Regne Unit (amb qui s’arribava a un acord ahir mateix), i n’excloïa Irlanda i Portugal, que entrarà al primer grup l’1 de juliol.

Però divendres el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, van explicar en roda de premsa que “qualsevol persona” que vulgui entrar al país haurà de seguir el procediment dels dies de l’estat d’alarma: control de temperatura i entrega de la PLC. Al document, però, no s’haurà d’indicar on es passarà la quarantena, sinó si s’ha passat el covid-19 i l’adreça on s’allotjaran els viatgers mentre estiguin a Espanya.

Fonts d’Aena explicaven abans d’aquest anunci que la intenció de l’aeroport és instal·lar fins a set punts de control de temperatura. De moment en tenen dos. I aquests no són els únics canvis que viurà aquesta infraestructura.

Per començar, la terminal T2 seguirà tancada tot el juliol. Això implica, entre altres coses, portar a la T1 els vols de companyies, com Ryanair, que fins que va esclatar la pandèmia tenien tota l’operativa desplegada a l’edifici més antic de l’aeroport. “S’hauran de canviar moltes coses, però amb la voluntat de les dues parts serà fàcil”, indiquen fonts d’Aena. Les mesures per afrontar l’increment d’afluència també inclouen gels hidroalcohòlics repartits per tot arreu, senyals als bancs perquè es deixi un espai lliure entre persones, màquines dispensadores de mascaretes o, fins i tot, que només un de cada dos taulells de facturació estigui obert, i protegit per una mampara. La intenció, però, és adaptar aquesta mena de decisions a la manera com afectin el funcionament de l’aeroport, perquè, per exemple, moltes aerolínies tenen previst seguir les recomanacions de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) i no acceptar equipatge a la cabina. Això obligarà els passatgers a facturar i simplificarà a Aena el control del flux de passatgers, però també podria produir aglomeracions als taulells d’embarcament.

Les aerolínies, a poc a poc

Una de les grans incògnites ara és com tornaran les aerolínies. La majoria tenia previst començar a activar rutes domèstiques a partir d’aquest diumenge, però l’anunci de Pedro Sánchez de fa una setmana, que avançava l’obertura de fronteres amb gran part dels països europeus, els ha fet programar a contrarellotge vols que uneixin Barcelona amb algunes capitals d’Europa. Vueling, per exemple, ha afegit als vols que tenia previstos per dins d’Espanya quatre rutes que connectaran la capital catalana amb Milà, Roma, Amsterdam i Copenhaguen, encara que cap funciona aquest diumenge. Ryanair sí que tenia disponibles a la seva web bitllets per volar avui de Barcelona a París o Berlín, per exemple.