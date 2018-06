La retallada a les renovables ja passa factura a Espanya

La retallada de les primes a les renovables, que va iniciar el govern del PSOE però va dur a la màxima expressió el ministre del PP José Manuel Soria a partir del 2013, no sortirà gratis. De fet, Espanya ja comença a conèixer la factura d’aquesta decisió, que es va prendre davant un dèficit de tarifa en el sector elèctric que superava els 22.000 milions d’euros i afegia pressió a la necessitat de controlar el dèficit. La decisió va portar a un seguit de litigis internacionals dels fons d’inversió que havien finançat el desenvolupament de les renovables a Espanya i que van veure com canviaven les regles de joc a mig partit.

Espanya va convertir-se en l’estat amb més litigis davant el Ciadi, l’organisme d’arbitratge del Banc Mundial, amb una trentena de demandes i unes reclamacions que superen els 7.500 milions d’euros. Les resolucions (laudes) dels organismes internacionals han començat a arribar. Aquesta setmana Espanya ha sofert un nou revés del Ciadi, que ha determinat que l’Estat haurà d’indemnitzar el fons Antin amb 112 milions. És menys del que reclamava aquest fons (218 milions d’euros), però Espanya ja acumula quatre resolucions en contra, tres al Ciadi i una a la Cambra de Comerç Internacional d’Estocolm, que sumen indemnitzacions per valor de gairebé 360 milions d’euros.

L’últim laude resol que Espanya ha d’indemnitzar Antin Infraestructure Services Luxembourg i Antin Energia Termosolar BV amb 112 milions. Antin va comprar el 2011 a ACS -la constructora que presideix Florentino Pérez- dues plantes termosolars a Granada, que l’any passat va vendre a Cubico, un altre fons. El Ciadi rebaixa la indemnització que demanava el fons, que era de 218 milions, però considera que el canvi de la regulació del sector de les renovables va ser sobtat i que, per tant, vulnerava la Carta de l’Energia, un tractat internacional per donar estabilitat a les inversions en el sector.

A més d’aquest laude, Espanya n’ha perdut dos mes al Ciadi, un amb Eiser i l’altre amb Masdar. Al mes de maig l’Estat ja va patir un revés per part del Ciadi, que va resoldre a favor de Masdar, que pertany a Mubadala, fons sobirà d’Abu Dhabi, reconeixent-li una indemnització de 64 milions d’euros, davant dels més de 250 milions que reclamava. Aquesta resolució era la segona contra Espanya, després que el maig de l’any passat l’organisme que depèn del Banc Mundial decidís a favor d’Eiser Infrastructure, i condemnés l’Estat a pagar 128 milions d’euros més interessos a la companyia britànica.

A més, al mes de febrer Espanya va registrar un altre laude en contra de la Cambra de Comerç d’Estocolm, que l’obligava a pagar 53 milions a NovEnergia. De tota manera, el tribunal d’apel·lació de Suècia va decretar posteriorment la suspensió indefinida de l’execució d’aquest laude.

Dues victòries

Malgrat aquestes resolucions en contra, Espanya també ha sortit airosa de dues demandes. Va guanyar la que va presentar Isolux i també va acabar decaient la demanda de 6 milions d’euros de Solarpark Management, que s’havia presentat davant l’Institut d’Arbitratge de la Cambra de Comerç d’Estocolm. Espanya suma gairebé una trentena de demandes i les reclamacions dels inversors estrangers en tribunals internacionals d’arbitratge superen els 7.500 milions d’euros.

Entre totes les demandes presentades, destaca la interposada pel conglomerat The PV Investors, que puja a 1.900 milions d’euros, gairebé una quarta part del total. Però la resolució d’aquests processos en contra de l’Estat està en l’aire, ja que el novembre de l’any passat la Comissió Europea va donar suport al govern d’Espanya en aquest front obert pels arbitratges de les renovables, després de considerar que com que l’havien iniciat inversors d’altres estats de la UE era una situació contrària al dret de la UE. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va decidir al març que la clàusula d’arbitratge inclosa en l’acord entre Eslovàquia i els Països Baixos sobre la protecció d’inversions no era compatible amb el dret de la UE. Una sentència que obre una via favorable per a Espanya en el conflicte amb els fons d’inversió estrangers.