El sector digital és el que més professionals ha demandat durant la pandèmia

El ja tradicional problema que té Catalunya amb la disponibilitat de professionals digitals millora, però no prou de pressa per igualar el ritme de creixement del sector i la consegüent necessitat de treballadors. En els últims dos anys les empreses han fet un 80% més d'ofertes de feina i la generació de treballadors només ha augmentat un 23%. Però aquest és pràcticament l'únic gran problema d'un sector que no para de créixer: malgrat no haver-se escapat dels efectes de la pandèmia i registrar un retrocés en la demanda d'ocupació del 45%, avantatja altres sectors com el financer, on aquest mateix indicador ha caigut un 61%.

"L'impacte ha sigut negatiu en tots els sectors, tots han reduït la demanda de professionals durant els mesos de març, abril i maig en comparació amb el gener i el febrer", ha introduït Jordi Arrufí, director del programa de Talent Digital de la Mobile World Capital i un dels responsables d'elaborar l'informe que mostra la situació del sector presentat aquest dilluns. "Tot i això, el sector tecnològic és el que més talent ha demandat durant la pandèmia". En xifres són 6.700 ofertes de feina, en què ha predominat la recerca de programadors web i, després, d'experts en cloud, cosa que, segons ha apuntat Arrufí, respon a la necessitat de donar serveis en remot. I encara ha matisat que la caiguda és inferior a la reducció de demanda de talent en general a Catalunya i "significativament inferior" a les següents professions més demandades. Per exemple, s'han sol·licitat un 63% menys de responsables de gestió i un 61% menys de llocs en àmbit financer.

I, de fet, part de l'explicació de la caiguda quant a la demanda de professionals tecnològics està en el fet que actualment és una necessitat de moltes empreses no exclusivament digitals, sinó també d'altres àmbits com el turisme, l'hostaleria i la restauració.

Pel que fa a la radiografia de l'any 2019, els implicats en l'informe han afirmat que Barcelona s'ha consolidat com "una capital de talent digital". Hi havia, al final de l'any passat, 77.000 professionals tecnològics, un 14% més que el 2018. Aquest creixement es deu principalment a l'arribada de nous treballadors d'altres ciutats (sobretot Madrid, Londres i Buenos Aires) i que el nombre de titulats que surten de les universitats politècniques també va augmentar un 19%. Però el sector públic i privat –aquest dilluns representat per Daniel Marco, del departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, i Joan Ramon Barrera, del Cercle Tecnològic de Catalunya– en volen més: mentre el Regne Unit i Alemanya juntes suposen el 29% de la població europea i tenen el 36% de professionals digitals del continent, els treballadors digitals d'Espanya, que per volum aporta el 9% de la població europea, suposen només el 6,6% del total.