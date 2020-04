Ajudes econòmiques, el principal reclam dels sectors afectats

Restauradors, perruqueries, residències o locals d’oci nocturn. La majoria de sectors es preparen per afrontar la desescalada del confinament i poder tornar a aixecar la persiana del seu negoci dins de les fases per províncies que va marcar el govern de Pedro Sánchez dimarts. La majoria dels gremis ho fan però amb la incertesa de com superar l’impacte econòmic dels dos mesos de tancament pel confinament i haver de reobrir amb limitacions. Per això, especialment des del gremi de la restauració i l’hostaleria, es va demanar ahir un pla d’ajudes per fer front a la situació o que els empresaris estiguin exempts de pagar impostos durant un temps.

Turisme

Reclama més concreció

El del turisme és un dels sectors més crítics amb el pla de desescalada de Pedro Sánchez. La Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics es va mostrar decebuda perquè creu que les previsions del govern espanyol obvien les necessitats del sector. En el mateix sentit, el Gremi d’Hotels de Barcelona es va queixar perquè no s’han explicat les condicions amb les quals els establiments podran obrir o quin volum de reserves podran atendre. A més, la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) va reclamar “ajudes efectives, reals i immediates” per al sector.

Restauració

Preocupats per les amenaces de tancament

L’Associació d’Hostaleria de Girona va alertar ahir que un 20% dels locals de la ciutat de Girona no tindran recursos per reobrir i hauran de plegar. També es va mostrar preocupat el gremi de restauradors de Barcelona, que va explicar que, amb la normativa actual de l’Ajuntament pel que fa a les terrasses, un 72% dels locals que en disposen només podran tenir operatives entre 4 i 5 cadires al públic. També la Federació Espanyola d’Empreses de Distribució a Hostaleria i Restauració va qualificar d’“inviable” obrir un 30% les terrasses i va demanar que, com a mínim, es permeti el 50%.

Residències

A l’espera de la fase 3

Segons el pla de desescalada de Sánchez, els més grans de 65 anys tenen preferència per accedir a segons quins comerços i serveis ja a partir de la fase 1, però, malgrat això, la reobertura de les residències de gent gran trigarà una mica més. El pla no preveu les visites dels familiars als geriàtrics fins a la fase 3, és a dir, a partir del mes de juny. Així ho indicaven dimarts fonts del govern espanyol. Paral·lelament, la Generalitat, assegura que també estaven “començant a treballar” en un proposta “progressiva i lenta” per reobrir aquests centres. La línia de treball es manté, però a l’expectativa que Madrid detalli la lletra petita del seu pla.

Ensenyament

Rebutgen obrir els centres per als menors de 6 anys

“Irreals, sorprenentment mal estructurades i que només acaben afegint més dubtes i angoixes tant a les famílies com al col·lectiu de treballadores dels centres educatius”. Així van definir les mesures de desconfinament de Pedro Sánchez el sindicat USTEC-STEs, que també va rebutjar la proposta d’obrir les aules per als infants de fins a 6 anys, en cas que els progenitors treballin. “La proposta s’aixopluga en una visió de l’escola com a aparcament a la qual ens oposem frontalment”, van criticar. Ells aposten per un permís retribuït extraordinari per a les famílies que hagin de treballar.

Perruqueries

Preparades per obrir

Les perruqueries del país ho tenen tot a punt per obrir les seves portes a partir de dilluns, tot i que lamenten que al BOE no queda clar com hauran d’atendre els clients o si hauran d’aplicar mesures higièniques. Alguns centres, com Llongueras o The Barber Company, tenen preparats protocols per evitar el risc de contagi. I, entre altres mesures, controlaran la temperatura a clients i treballadors, i deixaran un tocador lliure entre client i client per mantenir la distància de seguretat.

Locals d’oci nocturn

La Fecalon planteja un tancament patronal

La Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon) va proposar un tancament patronal davant “les limitacions en l’aforament” anunciades pel president espanyol. “Farà que la majoria d’activitats no puguin reobrir pel cost que implica”, van avisar. La patronal Spain Nightlife no va anar tan enllà, però sí que va demanar per al sector ajudes econòmiques, fiscals i laborals “de manera urgent” per compensar les pèrdues d’aquests últims mesos.