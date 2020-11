La segona onada de covid-19 porta a l’ERTO 145.000 empleats

Les restriccions decretades a mitjans d’octubre per frenar la segona onada de la pandèmia a Catalunya han disparat el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), en especial, com és lògic, dels sectors més castigats per aquestes restriccions, com la restauració. Uns negocis que està previst que a partir de dilluns puguin reobrir, tot i que amb limitacions horàries i d’aforament, dins del calendari de desescalada.

Segons el departament de Treball, des del 16 d’octubre, quan van començar les noves restriccions, s’han presentat un total de 20.782 nous expedients temporals, que afecten 145.268 treballadors. D’aquests ERTO registrats entre el 16 d’octubre i el 19 de novembre -últim dia comptabilitzat-, un total de 7.788 són per causa de força major, 12.515 corresponen a la nova figura “d’impediment” relacionada amb la pandèmia i els 479 restants responen a altres causes, segons va informar el departament de Chakir el Homrani. De total d’expedients, 1.541 van ser tramitats en l’última setmana.

Per territoris, la província amb més afectació és Barcelona, amb 14.122 ERTO i 109.776 treballadors afectats, seguida de Girona amb 2.739 i 15.191, Tarragona amb 2.063 i 12.260, Lleida amb 1.269 i 5.966, i les Terres de l’Ebre amb 589 i 2.075.

A mesura que s’han anat prorrogant les restriccions han anat augmentat tant els ERTO com el nombre de treballadors afectats per aquests expedients. La setmana del 16 al 21 d’octubre, la primera de les noves restriccions de la segona onada, es van comptabilitzar 4.871 ERTO, que inclouen un total de 41.045 treballadors. Des d’aleshores el nombre d’expedients no ha deixat de créixer i els treballadors afectats són més del triple.

El Gremi de Restauració, que agrupa les empreses més afectades per les mesures preses pel Govern per frenar la segona onada, s’ha felicitat per la possibilitat d’obrir els negocis a partir de dilluns, malgrat que ha indicat que “la represa no serà completa” perquè molts restaurants per als quals el sopar suposa més del 50% de la facturació no reobriran o tindran un funcionament residual, després d’haver-se fixat l’hora de tancament a dos quarts de deu del vespre. Malgrat valorar positivament la possibilitat de reobrir, els representants dels restauradors han demanat públicament a l’executiu català que no torni a aplicar mesures tan dràstiques com el tancament total.

El jutjat esmena Treball

Alguns dels ERTO que s’han presentat durant la pandèmia han arribat als jutjats. És el cas del de l’empresa pública Fisersa, de Figueres. El jutjat social número 1 de la capital de l’Alt Empordà ha donat la raó a la companyia i ha deixat sense efecte la resolució del departament de Treball, que no va admetre l’expedient temporal presentat durant la primera onada del covid. L’ERTO afectava 49 treballadors i es va presentar d’acord amb el comitè d’empresa.

El departament de Treball no va admetre la sol·licitud perquè Fisersa estava classificada com una administració pública i, segons la sentència, “no va entrar a constatar la força major al·legada”. La jutge no comparteix aquest argument i diu que la no admissió de la petició no es va ajustar a dret perquè la companyia “no és una entitat de dret públic sinó una societat anònima regida pel dret privat, tot i que, certament, el seu capital és íntegrament públic”.