La situació política punxa a l’octubre la bombolla de l’habitatge

El preu de l’habitatge a Catalunya continua en augment, però el mes d’octubre aquest increment ha experimentat una frenada, un fet que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va atribuir ahir a la situació política catalana. El ministre, que va esgrimir dades del sector, va assegurar que el preu de l’habitatge a Catalunya va pujar un 6,1% al mes d’octubre, mentre que els mesos anteriors l’increment havia sigut molt més alt: un 11,3% al juny, un 12% al juliol, un 11,6% a l’agost i un 10,6% al setembre.

Però, malgrat aquestes xifres, l’augment del preu de l’habitatge durant l’any a Catalunya encara està per sobre de la mitjana espanyola. Així, per al conjunt de l’Estat els preus van pujar el primer semestre un 5,6%, mentre que a Catalunya ho van fer un 9,3%. De la Serna, a més, va indicar que l’impacte de la situació política no serà immediat en el sector immobiliari. Segons va explicar, el que més afectarà serà el finançament dels compradors internacionals, que fins ara aportaven més que els espanyols i que davant la incertesa es plantegen si han de seguir aportant diners.

“La principal preocupació del sector era un alentiment dels projectes en marxa, que no se’n llancessin de nous i que la inversió estrangera frenés”, va indicar el ministre de Foment. Segons Íñigo de la Serna, aquestes dades de l’octubre demostren “la frenada en la recuperació dels preus a Catalunya, tal com ja esperava el sector a causa de la situació política”.

La part positiva

Però la part positiva de la frenada de l’escalada dels preus és la correcció dels excessos del mercat immobiliari. El director general de la immobiliària Engel & Völkers a Barcelona, Oriol Canal, assegura que la inversió vol estabilitat jurídica i fuig de la incertesa, però també apunta que “els preus a la capital catalana estaven pujant de manera excessiva, fins a un 22% a les zones de més demanda”. No obstant, segons diu, “la incertesa durant l’octubre ha aturat el component especulatiu d’aquests venedors, que ara estan disposats a vendre a preu de mercat i no exigeixen un sobrepreu del 20%”. Per a Canal, això “és una bona notícia per al sector, que probablement allargui el cicle de bonança assentant les bases per a un creixement més sostingut en el temps amb una demanda més sana i més sòlida”.

Les dades del ministre lliguen amb les del portal Fotocasa, que indica que el preu de l’habitatge de segona mà a Catalunya va pujar només un 0,5%. Però aquest portal destaca que, malgrat l’alentiment en l’augment de preus, de mitjana, el metre quadrat costava 2.246 euros, un 30,1% per sobre de la mitjana espanyola.La responsable d’estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio, va indicar que a l’octubre Catalunya va passar a ser la tercera comunitat on més pugen els preus: Madrid la desbanca del segon lloc. “Des que va començar l’any, Catalunya ha sigut, amb les Balears, la comunitat on més han pujat els preus de l’habitatge”, indica, però la caiguda de l’increment a l’octubre “revela que les tensions polítiques tenen un reflex en el sector immobiliari”.

Segons aquest portal, el País Basc va ser la comunitat amb un preu mitjà més alt a l’octubre, seguit de Madrid i les Balears, mentre que Catalunya ocupa el quart lloc. A més, indica que el màxim històric del preu dels pisos de segona mà a Catalunya va ser el desembre del 2007, amb 3.864 euros el metre quadrat, però des d’aquell moment encara hi ha un descens acumulat de gairebé un 42%. Per demarcacions, a Tarragona els preus van pujar un 1% i a Barcelona es van mantenir estables a l’octubre, mentre que a a Lleida i Girona es van registrar descensos, del 0,4% i del 0,3%, respectivament.

La ciutat de Barcelona és la que va registrar un preu més alt dels habitatges a Catalunya, de 4.366 euros el metre quadrat, malgrat que hi ha diferències segons els districtes. El més car va ser Sarrià-Sant Gervasi, amb 5.485 euros el metre quadrat, i el més barat Nou Barris, amb 2.359 euros el metre quadrat. Però on més van pujar els preus al mes d’octubre va ser a Sants-Monjuïc (2,9%) i a Horta-Guinardó (2,6%), mentre que en dos dels districtes van baixar, un 0,2% a l’Eixample i un 1,7% a Sant Martí.

Els lloguers, en màxims històrics

La frenada dels preus de compra dels pisos no s’ha traslladat al preu del lloguer, almenys en el tancament del tercer trimestre, segons l’observatori del ministeri de Foment. De fet, a Catalunya i a les Balears els preus dels lloguers ja superen els màxims històrics. Segons aquest observatori, al tancament del tercer trimestre el preu de lloguer de mitjana se situava a Catalunya en els 12,3 euros el metre quadrat al mes, el preu més alt de l’Estat i un 1,3% superior al màxim històric de 12,1 euros el metre quadrat al mes del 2007. La pujada de l’últim any ha sigut del 17,2%. A les Balears el preu mitjà és de 9,7 euros, un 1,4% més que el màxim històric del 2007.