Les entitats sobiranistes presenten la seva pròpia candidatura a la Cambra de Comerç

Quatre entitats independentistes, entre les quals l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Cercle Català de Negocis (CCN), han presentat aquest dimecres la seva llista de candidats a les eleccions de les cambres de comerç catalanes, que tindran lloc el 8 de maig. Concretament, les organitzacions sobiranistes presentaran llistes pròpies a la cambra més gran, la de Barcelona, i també a les de Manresa, Terrassa i Sabadell.

Les candidatures s'articularan a través de la campanya "Les cambres: eines de país". A la resta de les 13 cambres, les entitats independentistes han renunciat a presentar-hi candidats propis perquè consideren que ja hi ha llistes que representen els interessos del sobiranisme.

En el cas de la Cambra de Barcelona, la més potent, la candidatura sobiranista es presentarà en els 40 epígrafs existents. Entre els noms destaquen el propietari dels supermercats Bon Preu, Joan Font; el propietari del grup de restauració Grup Nolla –que gestiona cadenes com Il Caffè di Francesco–, Artemi Nolla; l'actor Joel Joan, i l'expresident del CCN i president de Petrolis Independents, Joan Canadell.

En la presentació a Barcelona els candidats han assegurat que s'hi presentaven per convertir la Cambra en una entitat al servei del teixit empresarial en comptes de les grans empreses, a més de voler "portar els valors republicans" als organismes empresarials, segons la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. "Els empresaris som molt més independentistes del que semblem", ha declarat Pere Barrios, un dels candidats i propietari de l'empresa de laminats metàl·lics Recam Laser.

Ja hi ha, doncs, quatre candidatures en marxa per controlar la Cambra de Comerç de Barcelona: la de l'ex conseller delegat de Cacaolat, Enric Crous –que es va fusionar amb la del fundador de Numintec, José María Torres–, la de l'advocat Ramon Masià i la de Carles Tusquets, president del banc Mediolanum. El president sortint, Miquel Valls, no opta a la reelecció.

L'ANC considera que la candidatura de Crous és la més pròxima als seus interessos. De fet, l'empresari Joan Font, de Bon Preu, es presenta a les dues llistes. D'altra banda, la candidatura de Tusquets es veu com "la més unionista" i més representativa de l'establishment.

Paluzie ha assegurat que el fet que es pugui votar electrònicament suposa una eina més per garantir que les cambres siguin "òrgans realment democràtics". En les últimes eleccions del 2010, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el vot per correu postal, que suposava més del 80% del total, perquè el va considerar fraudulent. Això va comportar que els nous comicis s'endarrerissin més de quatre anys.

A les eleccions del mes de maig tenen dret de vot unes 400.000 empreses i autònoms, però en les del 2010 la participació va ser del 2%. L'estratègia de la candidatura independentista, doncs, passa perquè augmenti la participació. Les entitats sobiranistes intentaran fer valer la seva maquinària de voluntaris i bases de dades per mobilitzar empresaris que mai han votat abans, cosa que segons l'ANC obligarà la resta de candidatures a gastar més recursos per poder arribar a més electors.

Les eleccions, amb tot, afecten dos terços dels vocals a escollir. La resta de vocals es reparteixen entre les organitzacions patronals i les empreses que fan més "aportacions voluntàries" a les cambres, és a dir, les que paguen més. Aquests seients als consells de les cambres estan ocupats, principalment, per representants de les companyies amb més pes en l'economia.