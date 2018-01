Les 'start-ups' de Barcelona dupliquen la inversió en un any

Les 'start-ups' de Barcelona van captar 453 milions d'euros el 2017, més del doble dels 197 milions aconseguits l'any passat. A més, aquestes ja representen el 58% de la inversió que les empreses emergents aconsegueixen a tot l'Estat, dos punts més que el 2016. D'altra banda, Madrid va captar 309 milions d'euros, també per sobre dels 155 de l'any passat. Així ho indica l'estudi 'Startup Ecosystem Overview' que ha presentat aquest dimecres la Mobile World Capital Barcelona.

Aquest observatori mostra que les 'start-ups' barcelonines ja suposen el 34% del total espanyol, sis punts percentuals per sobre del pes que tenien l'any passat. No obstant, Madrid també trepitja els talons a la capital catalana i en el 2017 també va guanyar quatre punts percentuals fins a representar el 31% de les empreses emergents.

Per al conjunt espanyol, la inversió total en 'start-ups' va ser de 779 milions d'euros el 2017, la qual cosa suposa un increment del 55,2% respecte a la xifra obtinguda l'any anterior, en el qual es van captar 502 milions. De fet, el nombre d'operacions va caure un 22% l'any passat de 274 a 214 inversions. Esteban Redolfi, el director executiu del 4YFN -el congrés d'emprenedors que se celebra en paral·lel al Mobile World Congress-, ha explicat que aquesta reculada es deu a què el tiquet de les inversions ha augmentat i a què l'ecosistema és més madur. Concretament, la mitjana de les rondes de finançament s'ha disparat d'1,8 milions d'euros a 3,6 milions.

Pel que fa a les vendes de companyies -els anomenats 'exits-, Barcelona també encapçala les xifres i l'any passat es van aconseguir fins a 285 milions d'euros. No obstant, aquesta xifra va caure força respecte a la del 2016, quan es van captar 613 milions. El director executiu del 4YFN ha explicat que aquesta xifra va quedar distorsionada per la venda de Privalia durant aquell any, que ja va suposar una operació de 500 milions d'euros.

Precisament, Redolfi ha destacat durant la presentació de l'estudi que les 'start-ups' espanyoles han augmentat un 20% aquest últim any, per sobre d'altres 'hubs' digitals europeus. En aquest sentit, ha recordat que Barcelona torna a ocupar la cinquena ciutat en el rànquing tecnològic del continent, seguida per Madrid en el sisè lloc. De fet, ha emfatitzat que Espanya és l'únic país europeu que compta amb dos ciutats en el 'top ten'.

Mateixos visitants, però de més qualitat

El 4YFN també ha aprofitat per donar algunes previsions sobre l'esdeveniment d'aquest 2018. La cita dels emprenedors a la capital catalana espera tornar a superar els 19.000 visitants, un nivell similar al que va assolir l'any passat, després de diversos anys millorant resultats. No obstant, Redolfi ha justificat que en la seva cinquena edició el congrés busca "més qualitat que quantitat" entre els emprenedors i inversors que rep.

El certamen congregarà aquest any fins a 650 'start-ups' que exhibiran els seus projectes, així com 700 inversors i 275 ponents que participaran en diferents jornades sobre la disrupció tecnològica i la transformació de l'economia tradicional. Segons Redolfi, el focus central d'enguany serà impulsar la cooperació entre les corporacions i aquestes empreses emergents.