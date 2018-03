Les suspensions de pagaments a Catalunya encara tripliquen els nivells precrisi

Durant el 2017 es van registrar un total de 1.067 concursos de creditors a Catalunya, més del triple respecte als 326 del 2007 -just abans de l'impacte de la crisi econòmica-, segons les dades que ha publicat aquest dilluns el Consell General del Poder Judicial. Així doncs, l'any passat el nombre de suspensions de pagaments presentades per empreses es va reduir en un 3% en comparació amb el 2016 i va assolir el nivell més baix des del 2008. Tot i així, la xifra s'ha reduït en un 50% des del punt més àlgid de la crisi, el 2012, quan es va arribar a 2.144 concursos en un sol any.

Aquesta tendència a la baixa és similar a la que s'ha registrat al conjunt d'Espanya. L'any passat els tribunals espanyols van tramitar fins a 5.357 suspensions de pagaments, una reducció de prop del 2%. Catalunya és la comunitat autònoma on es van produir més concursos, de fet s'hi registren un de cada cinc a l'Estat. La segona posició d'aquest rànquing l'ocupa Madrid, on es va tancar l'any amb 918 empreses en suspensió de pagaments, tres més que l'any anterior.

Per al catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, la caiguda dels concursos s'explica per la millora del context empresarial i la recuperació econòmica. L'acadèmic apunta que en els pròxims anys encara es notaran "els vents de cua" dels pitjors anys de la crisi fins que s'arribi a un cicle "normal" de naixements i defuncions d'empreses. En aquest sentit, recorda que la majoria de les empreses que van acabar en suspensió de pagaments eren de la construcció.

Tot i així, també destaca que tornar als nivells precrisi pel que fa als concursos de creditors presentats per empreses no és un horitzó realista, ja que les dinàmiques empresarials han canviat molt en aquesta última dècada. "Han passat moltes coses. Ara hi ha més 'start-ups', que són empreses que fracassen més del que és habitual, i això no és negatiu. Per cada mil que en desapareguin, potser hi haurà un Facebook", explica García Montalvo.

Més demandes per acomiadament

Contràriament, el que sí que va augmentar van ser demandes presentades a tribunals per denunciar un acomiadament o modificacions involuntàries de les condicions de treball, com ara un trasllat. A Catalunya es van registrar 18.275 demandes per aquest tema durant l'any passat, prop d'un 2% més que l'anterior. Així doncs, encara que aquesta xifra s'ha reduït gairebé un 30% respecte als màxims del 2012, la xifra total continua estant encara un 40% per sobre dels nivells del 2007.

En el total de l'Estat, aquestes demandes van augmentar un 6% respecte al 2016, fins a 104.824 procediments, la xifra més elevada des del 2014. No obstant això, han caigut gairebé un 29% respecte al 2013, quan es va arribar a un pic de 146.796 conflictes judicials en el moment més intens de la destrucció d'ocupació a Espanya.