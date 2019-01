Per què ni taxistes ni VTC aproven el nou decret del Govern?

“Serà difícil que s’aturi la vaga fins que no dimiteixi Calvet”

Elpidio José Silva, exmagistrat i advocat del taxi

Per què el taxi no es conforma amb un termini de quinze minuts a la contractació de les VTC?

Quinze minuts és el que tardes en demanar un taxi per telèfon i que arribi a la porta de casa. Amb un smartphone a la mà no té cap sentit, és el mateix que la immediatesa i equipara les VTC al taxi. El conseller de Territori ha enganyat els taxistes i no ha volgut satisfer la legalitat. Ens sembla tot una broma macabra.

Quina és la condició per parar la vaga?

Fins que no dimiteixi el conseller Damià Calvet serà difícil aturar la vaga indefinida. Ja no el considerem un interlocutor vàlid. Ha sacrificat i eliminat completament el sector del taxi. És correcte que s’exigeixi la modernització del taxi, però avui per primera vegada Uber i Cabify són iguals al taxi gràcies a la Generalitat. Les VTC han enganyat el Govern.

Ho portaran als tribunals, aleshores?

Anirem veient quin serà el recorregut i de moment continuarem amb les accions legals que tenim en marxa. És competència deslleial i es deuen molts diners al taxi.

Això ho haurà de pagar ara el Govern?

Oi tant! És una expropiació encoberta de patrimoni. Serà una indemnització molt més gran que els 50.000 euros per llicència que havíem calculat que deu l’Estat pels vuit anys de desprotecció que ha patit el taxi.

Quina valoració fa de la solució intermèdia que ha escollit la Generalitat?

Marcel Coderch, president ACCO: “És una solució salomònica que no serveix per a res”

És una solució salomònica que no serveix per a gaire res. El que s’ha de fer és modificar la llei del taxi i fer una regulació uniforme per als dos tipus de serveis. Tota la resta són petits pegats d’un costat i d’un altre que encara compliquen més la solució final.

Per què creu que el Govern ha optat per aquesta decisió?

Crec que la Generalitat no tenia gaires ganes de moure fitxa, però que ho ha fet per la pressió dels taxistes, que amenaçaven cada divendres amb fer algun tipus d’actuació per defensar els seus interessos.

Aquesta solució pot tenir recorregut als tribunals?

Aquestes decisions a mitges són perfectament impugnables perquè discriminen un sector respecte de l’altre i fa que no hi hagi unes condicions de competència equiparables entre els uns i els altres.

Ha sigut una bona decisió de la Generalitat adoptar una solució abans que s’hagi acabat tot el tràmit al Congrés?

Hauria sigut més intel·ligent per part del Govern esperar que el reial decret estigués validat, veure si hi havia esmenes i, alhora, aprofitar el temps que no està aprovat per veure si hi ha una solució més fonamentada. No es pot legislar d’aquesta manera. Elisabet Escriche