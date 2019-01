El taxistes de Madrid se sumen a la vaga contra Uber i Cabify

No hi ha cap taxi que circuli aquest dilluns pels carrers de Madrid. Els taxistes de la capital espanyola s'han sumat a la vaga de Catalunya contra els VTC i reclamen al govern de la Comunitat de Madrid que reguli el sector. "El seguiment de la vaga és del cent per cent. No hi ha ni un taxi lliure", ha assegurat José Miguel Fúnez, directiu de la Federació Professional del Taxi de Madrid.

A diferència de Catalunya, on la Generalitat ha proposat un decret per establir un temps mínim d'espera de precontractació, a Madrid encara no hi ha una regulació específica dels VTC. Els taxistes exigeixen al govern regional que reguli el sector i limiti els VTC. Segons el sector del taxi, a Madrid hi ha 6.300 llicències de plataformes com Uber i Cabify i mentre que de taxis n'hi ha 16.000.

La reunió que han mantingut aquest dilluns al matí els taxistes i el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido (PP), ha acabat sense cap acord que permeti desconvocar les mobilitzacions. Garrido ha proposat una petita reforma legislativa que inclogui una diferenciació clara entre els taxis i els VTC però sense establir cap temps mínim d'espera. A més, vol que siguin els ajuntaments de la Comunitat els qui regulin més àmpliament els VTC.

Protestes abans de Fitur

La vaga indefinida convocada pels taxistes afecta també l'aeroport de Barajas, on no hi ha taxis per transportar els viatgers. Tampoc a Atocha ni a la Puerta del Sol. La situació es pot complicar les properes hores perquè dimecres s'inaugura a Madrid la fira de turisme Fitur, un dels esdeveniments més importants que acull anualment la ciutat, amb una gran afluència de visitants.

De fet, la principal protesta dels taxistes es produeix a Ifema, on se celebrarà Fitur. També hi ha hagut una manifestació al centre amb la presència de 3.000 taxis que han recorregut la Gran Via madrilenya. La Comunitat té previst reforçar en un 50% el servei de metro a partir de dimecres si continua la vaga.