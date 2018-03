El taxista sense carnet que planta cara a Uber

És un outsider i fa només quatre anys que condueix un “groc i negre”, però ha aconseguit que milers de taxistes col·lapsin el carrer enfurismats contra Uber i Cabify. Alberto Tito Álvarez és el portaveu i la cara més visible a Barcelona d’Élite Taxi, l’associació que els últims anys porta la veu cantant del sector en les mobilitzacions més sorolloses per expulsar les aplicacions de transport del seu territori. Ha sigut soldador, missatger, cambrer en un bar al barri del Congrés de Barcelona i gruista fins que l’empresa de transports en què treballava va fer fallida. Va ser aleshores quan Álvarez va començar a portar el taxi com a assalariat, sense una llicència pròpia. Però ara no condueix el taxi -es dedica plenament a l’activisme- perquè fa sis mesos li van retirar el carnet de conduir després que es quedés sense punts. “Em van treure set punts per participar en la marxa lenta, dos més per bloquejar el carrer al Port Olímpic... M’han tret el carnet per mobilitzar-me”, afirma ell mateix. Altres fonts no estan d’acord amb aquesta versió i apunten que va perdre els punts del carnet per cometre infraccions. Álvarez ho nega i confia que el recuperarà el mes vinent.

Aquesta setmana ha dedicat tota una nit a tapar els anuncis amb què la companyia nord-americana ha anunciat la tornada a Barcelona tres anys després de deixar la capital catalana. Dijous va acabar el dia bloquejant l’Estació del Nord perquè l’associació assegura que l’empresa d’autobusos Alsa és al darrere de la propietat de les llicències VTC amb què funciona l’aplicació de transport. Encara que el seu missatge estigui tan centrat en la plataforma, Élite va néixer mesos abans que Uber posés els peus a Barcelona per protestar contra les comissions que pactaven els hotels i les emissores de taxi. Tot i així, de seguida van trobar la seva raó de ser: els “pirates”. És el nom amb què han batejat els conductors d’Uber i de Cabify, però també els vehicles sense llicència que recullen turistes al Prat i els taxistes de fora de Barcelona que agafen passatgers a Sants.

L’organització s’ha convertit en una marca -amb logos i marxandatge inclòs- i té representació en moltes ciutats on els taxistes comparteixen un lema comú: fer fora les aplis de transport. De fet, ha desbancat els sindicats tradicionals a la taula del taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Élite va obtenir més de 2.000 vots i la segona entitat més votada amb prou feines en tenia 350. El seu principal mèrit és que ha aconseguit mobilitzar un sector d’autònoms i de flotes on fins ara les organitzacions tenien una funció més administrativa que reivindicativa.

Per al taxista, el debat sobre la competència no hi té cabuda. “Som 100.000 famílies que sortim a competir cada dia entre nosaltres”, rebat. Tampoc està d’acord amb el fet que l’administració acabi amb les tarifes regulades i a canvi ofereix que el taxi integri la tecnologia a través de mesures com ara instal·lar parades de taxi intel·ligents amb wifi i lavabos. En la seva croada, Álvarez s’ha trobat amb suports sorprenents, com ara el jutge Elpidio José Silva, conegut pel cas Blesa, que va acabar amb la seva inhabilitació. “És un tio collonut”, afirma el taxista. El jutge andalús es va interessar pel conflicte i ara impulsa una querella criminal en favor dels taxistes. En el front judicial, l’associació ja va aconseguir que una demanda seva contra Uber s’acabés elevant al Tribunal de Justícia de la UE, que va sentenciar que era una empresa de transport.

Álvarez és rocker i ara també condueix el programa de ràdio setmanal de l’associació, El avispero. Les retransmissions fins i tot tenen banda sonora pròpia en forma de cançó -“Ens la va fer el gendre d’un taxista que té un grup”-, una tonada amb dedicatòries a Uber com “ cucarachas, os vamos a pisar aunque nos cueste la piel ”. Quan surten als carrers, els taxistes d’Élite funcionen com un petit comando. A través d’una aplicació fan servir el mòbil com a walkie-talkie i els conductors avisen els seus companys quan veuen una infracció d’un “pirata”. De fet, l’associació recull constantment matrícules dels cotxes d’Uber i de Cabify per tenir-los controlats quan els veuen a la ciutat.

Tensions al sector

Algunes fonts apunten que membres de l’associació s’han vist implicats en agressions contra conductors de VTC arreu de l’Estat, encara que Élite sempre ha censurat públicament aquests casos. Álvarez no amaga que ja ha tingut 14 judicis, però l’han absolt sempre. Els Mossos també li reclamen una multa de 30.000 euros i una altra de 5.000 al seu nom per no avisar abans d’una mobilització. “Assumeixo les conseqüències del que faig perquè sé a què m’exposo”, afirma.

No obstant això, el modus operandi d’Élite ha provocat que tampoc generi consens dins alguns sectors del taxi. Fonts del col·lectiu apunten que algunes associacions es volen desvincular del seu missatge més “populista” i critiquen que l’entitat “només vol sortir a la foto”. Li recriminen que la seva actitud sigui “intimidadora” i allunyi el sector de les negociacions amb els governs.