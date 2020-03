Els taxistes creuen que podran salvar el registre català de control als VTC

El Tribunal Suprem, en dues sentències recents, ha tombat el registre electrònic per controlar el serveis dels VTC, com Uber i Cabify, que es va instaurar després de les protestes dels taxistes fa un parell d'anys. Les sentències són un revés a les mesures que va adoptar el llavors ministre de Foment del govern del PP, Íñigo de la Serna. Però els taxistes de Barcelona no estan massa amoïnats perquè consideren que es podrà mantenir el registre que va posar en marxa la Generalitat, segons ha explicat a l'ARA el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez.

Les sentències anul·len dues de les mesures clau del decret: el registre d'activitat dels VTC i la prohibició de la venda de llicències d'aquest tipus de vehicles en els dos primers anys després de la seva obtenció. "Aquest aspecte ens preocupa poc", ha indicat Álvarez. Respecte a la primera mesura, que pretén controlar que els VTC no circulin per carrer i es precontractin amb una antelació mínima de 15 minuts, Álvarez considera que no hauria d'afectar el registre de la Generalitat.

"Nosaltres interpretem que el que diu la sentència és que s'han de protegir les dades del client", indica Álvarez, que creu que per tant la sentència "marca les línies de com ha de ser el registre d'activitat dels VTC". En aquest sentit, el portaveu d'Élite Taxi considera que el sistema es podrà adaptar, controlant l'activitat dels vehicles VTC, però sense bolcar en un registre públic les dades del client, sinó només les del servei, com el moment de la contractació, de la recollida, el trajecte, etc., sense introduir les dades personals de l'usuari. En aquest sentit, Álvarez espera reunir-se en breu amb la Generalitat per poder tractar sobre la possible adaptació del registre.

Les sentències donen la raó als recursos que van presentar contra el decret del govern del PP Uber i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, argumentant que les mesures adoptades limitaven el lliure mercat en el transport de les persones. El Suprem considera que el registre, tal com està plantejat, demana una "comunicació de dades personals d'usuaris del servei que no té justificació en relació amb la finalitat perseguida". "Aquesta informació resulta irrellevant per controlar els desplaçaments del vehicle, i es crea, però, una base de dades a nivell nacional que permet establir patrons de conducta en relació amb la mobilitat i la utilització del servei d'aquest transport urbà de persones físiques perfectament identificades", argumenta l'alt tribunal en les sentències.