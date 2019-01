Els taxistes reclamaran almenys 50.000 euros per llicència a Uber i Cabify

La guerra oberta entre el taxi i les aplicacions de transport Uber i Cabify no s'acabarà amb el decret llei que prepara la Generalitat per regular el sector. El col·lectiu de taxistes ha anunciat aquest dimarts que presentarà la setmana que ve a Madrid una demanda civil contra les dues empreses –i algunes de les societats que gestionen– per reclamar que els tornin "tots els diners que han guanyat".

Aquesta denúncia anirà seguida, com ha explicat l'exmagistrat i advocat de la Plataforma Integral del Taxi Elpidio José Silva, d'una querella criminal "per destapar la trama" de les VTC. A més, també preparen un escrit de responsabilitat patrimonial amb el qual exigeixen un mínim de 50.000 euros per taxista en concepte de la facturació que han deixat d'ingressar amb l'arribada d'Uber i Cabify.

Com va publicar l'ARA, en els últims anys els preus de facturació mitjana dels taxistes a l'AMB que controla l'Institut Metropolità del Taxi no han apreciat fins ara una tendència a la baixa dels ingressos. De fet, el sector hauria recuperat els nivells precrisi malgrat la irrupció de les VTC en el seu negoci.

"Es vol impulsar la liquidació d'un sector que està protegit per directives europees", ha criticat Silva. Per ara la Plataforma Integral del Taxi representa prop de 1.500 taxistes arreu de l'Estat, que se sumaran a les diferents accions legals que emprengui el sector.