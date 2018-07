Els taxistes, a la meitat de la reunió: "El que hi ha sobre la taula no és suficient per aixecar la vaga"

Quan queda poca estona per acabar la reunió que ha de decidir si el futur de la vaga de taxis, el portaveu d'Antaxi, Fernando del Molino, ha afirmat que el que hi ha sobre la taula "no és suficient" per aixecar-la. "Volem veure-ho en un paper", ha insistit del Molino, que ha afegit que cal que es fixi una data.

En la mateixa línia, l'associació professional del taxi, Alberto Álvarez, ha apuntat durant el recés de la reunió que de moment el que els estan dient els "agrada", però que no els estan confirmant dates i "amb això no ens val". "Les sensacions són bones, però nosaltres no podem anar al carrer als companys a dir que ens han assegurar que ho arreglaran", ha expressat Álvarez.

Els representants dels taxistes han celebrat que el secretari hagi defensat que pateixen "una situació injusta" perquè asseguren que no els ho havien dit fins ara. "El carrer porta massa temps veient que es prometen coses que no es compleixen. a mi em cau molt be el secretari, pero els del carrer no es creuen res", ha afirmat Álvarez.

Diàleg

A l'espera que s'acabi la reunió entre el ministeri de Foment i les principals associacions de taxis, la secretària d'Estat d'Ocupació, Yolanda Valdeolivas, ha reivindicat que la vaga de taxistes es resolgui a través del diàleg. En aquest sentit, la secretària d'Estat ha indicat que esperen que aquest diàleg doni els seus fruits "aviat" i s'aconsegueixin "bons resultats" que cobreixin les necessitats reivindicades pels taxistes i, d'aquesta manera, s'eviten trastorns i "situacions negatives" que afecten els usuaris.

En declaracions a la premsa aquest dilluns després de la reunió amb la Confederació Espanyola d'Economia Social (CEPES), Valdeolivas ha assegurat que l'executiu té "absolut respecte" a les manifestacions que els taxistes estan duent a terme a favor dels seus drets i ha realitzat una crida al "diàleg social" per solucionar el conflicte.

Al seu torn, el president de l'Associació Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, ha avisat aquest dilluns que "el taxi d'Espanya no tornarà a treballar, si no és amb unes condicions clares que ens donin tranquil·litat a més de cent mil famílies".

Sanz, abans de participar a la reunió que manté la seva associació, al costat de Fedetaxi i Elit Taxi, amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, per intentar posar una solució al conflicte que es va iniciar a Barcelona i que s'ha estès a diverses ciutats espanyoles, ha afirmat que no sortiran de la trobada sense un acord "clar i concret". "Veurem si el govern, els partits polítics que componen l'arc parlamentari es posen del costat del sector del taxi, que agrupa més de 100.000 famílies, o es posen del costat de tres o quatre que s'estan fent multimilionaris a força de negociar amb aquestes concessions administratives que són les autoritzacions de transport amb conductor ", ha afegit Sanz.

A més, ha recordat que en l'últim Consell de Ministres es van aprovar 22 decrets, tres d'ells decrets-llei, i que, per tant, tenen confiança que en el pròxim Consell de Ministres del 3 d'agost "vagi un paquet de mesures que doni tranquil·litat i viabilitat al col·lectiu del taxi ".

També ha expressat la seva confiança que en la Conferència Nacional de Transport que se celebra aquest dimecres, presidida pel Ministeri de Foment i amb la presència de totes les conselleries de Transport de les comunitats autònomes, es prenguin les mesures perquè "les comunitats autònomes, els ajuntaments i els ens locals regulin el transport que transcorre íntegrament pel seu territori ".

La Castellana, tallada

Després que a Barcelona tallessin la Gran Via i el Passeig de Gràcia, centenars de taxistes han ocupat vuit dels deu carrils del passeig de la Castellana de Madrid per reclamar mesures que limitin l'expansió de las empreses de vehicle de lloguer amb conductor com Uber o Cabify. La protesta dels taxistes s'ha produït davant del ministeri de Foment, a l'espera que acabi la reunió entre el govern espanyol i les principals associacions de taxistes.

Els taxistes han sortit de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas en dues columnes: una en direcció A2, que ha arribat per aquesta carretera fins a Avinguda d'Amèrica, Maria de Molina i el Passeig de la Castellana, ocupant els carrils en direcció nord cap al Ministeri de Foment; i una altra en direcció A1.

Durant el recorregut, que ha estat fluid i s'ha produït sense incidents, centenars de taxis han circulat poc a poc i tocant el clàxon, deixant únicament el carril esquerre de cada sentit per a vehicles d'emergència o per als usuaris habituals.