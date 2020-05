Un terç dels funcionaris tornaran al lloc de treball a la fase 2

La tornada gradual dels funcionaris als seus llocs de treball es farà sense el consens dels sindicats. La segona i última reunió amb el departament de Polítiques Digitals i Funció Pública, dirigit pel conseller Jordi Puigneró, va tornar a acabar-se sense acord i el pla elaborat pel Govern per a la reincorporació gradual dels funcionaris als seus centres de treball no s’aplicarà per complet. El que sí que és segur, però, és que a la fase 2 de la desescalada un terç de la plantilla de funcionaris dels serveis no essencials tornarà al seu lloc de treball, a la fase 3 ja seran dos terços i a la 4 tots combinant-ho sempre amb el teletreball.

Segons dades del departament, prop d’11.000 funcionaris de serveis essencials han treballat durant tota la pandèmia. Es tracta principalment de personal penitenciari, agents rurals i bombers. Són el 59% dels treballadors essencials, un col·lectiu que representa el 46% del conjunt de 40.000 funcionaris d’administració i tècnics. El pla que ha dissenyat el Govern exclou el personal sanitari, els mestres i també els Mossos d’Esquadra, que hauran de fixar les seves pròpies mesures en els corresponents departaments i debatre-les en les meses sectorials respectives. Precisament aquest ha estat el principal punt de desacord amb els sindicats, que consideraven que el pla també s’havia d’ampliar a aquests col·lectius. “Hauran d’explicar per què no volen protegir tots els treballadors”, expliquen fonts de CCOO. Des del departament, però, consideren que són realitats diferents que s’han de tractar per separat.

La Generalitat havia proposat una bateria de mesures per garantir el distanciament social a les oficines, que passaven, entre d’altres, per la flexibilitat horària. Proposava, per exemple, combinar el treball telemàtic amb el presencial, establir torns, compensar les hores extres i també esglaonar les entrades i sortides als centres de treball. Ara bé, segons el departament, encara s’està analitzant “jurídicament” si es podran aplicar aquestes dues últimes mesures -a més d’alguns permisos- per la manca d’acord amb els sindicats, tot i que de moment apunten que no serà possible fer-ho tal com havien previst. “És un desacord que anirà a la contra dels treballadors públics”, va admetre ahir la secretària d’Administració i Funció Pública, Annabel Marcos. “Podrien fer-ho si volguessin”, van rebatre fonts de CCOO.

Qui es prioritzarà per al teletreball?

Sí que es mantindran les prioritats a l’hora de distribuir-se els torns presencials entre treballadors. Els funcionaris que tinguin fills menors de 14 anys o persones dependents a càrrec tindran preferència. A banda, podran fer teletreball els que tinguin menors de 12 anys o persones dependents al seu càrrec i el seu cònjuge treballi fora de casa o les famílies monoparentals. Si no poden treballar a casa pel tipus de feina que fan es podran acollir a un permís per conciliació. Les persones amb discapacitat no s’incorporaran fins a la fase 4. A més, els funcionaris amb alguna patologia mèdica també treballaran des de casa durant tota la desescalada.