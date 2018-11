L’Estat ha de tornar 100 M€ més pel Castor, diu el TS

La factura que haurà de pagar l’Estat pel cas del fallit magatzem de gas Castor, que es va construir davant les costes de Vinaròs, augmenta. Una nova sentència del Tribunal Suprem, a la qual ha tingut accés l’ARA, eleva en 100 milions d’euros els diners que l’Estat haurà de tornar als usuaris per aquesta infraestructura que en el seu dia va ser adjudicada a Escal, una empresa participada majoritàriament per ACS, la constructora controlada per Florentino Pérez. El Suprem ja va dictar una sentència, a començaments de mes, que condemnava l’Estat, arran d’un recurs presentat per la patronal Cecot, a tornar als usuaris quasi 18 milions d’euros pel manteniment del Castor. Ara, en la nova sentència per un recurs presentat per la Generalitat, es reconeix que s’han de tornar 100 milions d’euros més.

La novetat de la sentència dictada ara és que en els diners que s’han de retornar a l’usuari no s’hi compta només el manteniment del Castor, sinó que s’hi inclou una part de la indemnització a l’empresa, que pujava a 1.350 milions d’euros i que el Tribunal Constitucional va anul·lar. Aquests diners es van convertir en títols i estan en mans de la banca, i ara el Suprem estableix que els drets de cobrament, que pugen a 81,6 milions, no es poden repercutir en els peatges del sistema gasístic. En total, la sentència diu que no s’han de pagar a través dels peatges del gas els 4,5 milions de manteniment i operativitat del Castor fins al novembre del 2014, els 80,6 milions de drets de cobrament en mans dels bancs del 2016 ni els 15,7 milions que va cobrar Enagas el mateix any en concepte d’operativitat i manteniment. En total, poc més de 100 milions d’euros, que s’han de sumar als 17,7 milions de la sentència anterior, referida al manteniment i l’operativitat del 2015.

Rebaixa del rebut

Amb aquesta sentència, la Generalitat considera que els costos en peatges del gas ara anul·lats s’haurien de descomptar del sistema i, per tant, repercutir en una rebaixa en el rebut que paguen els usuaris, tant els particulars com les empreses.