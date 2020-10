L'atur va tornar a créixer a l'estiu a Catalunya tot i sumar 96.400 nous ocupats

La pandèmia no dona treva al mercat laboral. L'atur va tornar a créixer durant els mesos d'estiu i va sumar 84.500 persones durant el tercer trimestre en comparació a fa un any (+20%), segons ha publicat aquest dimarts l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

És el primer increment durant l'estiu des del 2012. Respecte el trimestre anterior la xifra augmenta en 33.600 persones, tot i que en temps prepandèmia el tercer trimestre acostuma a caure el número de desocupats a causa de la temporada turística. Així doncs, la taxa d'aturats se situa en el 13,2% malgrat que en el mateix període es van crear 96.400 nous llocs de feina.

En el conjunt de l'Estat, la taxa d'atur també va tornar a pujar i va créixer fins al 16,2% amb 355.000 nous desocupats. Durant aquest trimestre, l'ocupació a Espanya va augmentar en 569.600 persones, però cal tenir en compte que aquestes xifres també comptabilitzen els afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Cal tenir en compte que aquestes dades no s'inclouen els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que l'INE classifica com a ocupats els milers d'afectats per un expedient relacionat amb la covid-19, seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat.

L'última entrega de l'EPA ja va constatar que el coronavirus havia destruït un milió de llocs de treball. Al segon trimestre hi havia 1.074.000 ocupats menys, una reducció del 5,4% respecte als tres mesos anteriors i del 6% en comparació amb l'any passat.

Pel que fa els llocs de treball que s'han creat, els serveis és el sector que més n'ha generat (76.600), seguit de la construcció (18.400), la indústria (800) i l'agricultura (500). Tot i així, si de nou ho comparem amb l'any passat les xifres són molt més baixes, concretament hi ha 107.100 ocupats menys en els serveis; a la indústria, el descens és de 36.400 ocupats i a l'agricultura, de 6.700. La construcció és l'únic àmbit econòmic que registra una crescuda anual d'11.600 llocs de treball.



Menys teletreball

L'EPA també constata que amb el desconfinament, a partir del juny els treballadors van tornar més a l'oficina. Segons l'enquesta, el 10,3% dels ocupats (1,9 milions de persones) van treballar des del seu domicili més de la meitat dels dies durant el tercer trimestre, mentre que en l'últim qüestionari era el 16,2%.