Els treballadors dels VTC tallen part de la Diagonal per protestar contra el decret de la Generalitat

Els treballadors dels VTC estan tallant des de primera hora del matí dos carrils de la Diagonal entre la plaça Francesc Macià i la zona universitària en sentit Llobregat i des de les vuit del matí han començat també a tallar dos carrils més en sentit contrari –a la zona de la plaça Francesc Macià i davant del centre comercial Illa Diagonal– per protestar contra el decret de la Generalitat per regular els VTC.

Aquesta mobilització està provocant afectacions en la circulació d'autobusos. Segons informa TMB, les línies d'autobusos 6, 7, 33, 34, 63 i 67 no s'aturaran a les parades que hi ha en aquest tram.

⚠️🚌 Actualització: línies 6, 7, 33, 34, 63 i 67 #busbcn, per manifestació, no efectuen les parades entre plaça de Francesc Macià i Palau Reial sentit Llobregat. https://t.co/bfHvfUVWYT — TMBinfo (@TMBinfo) 21 de enero de 2019

Els treballadors exigeixen que la Generalitat els determini amb quina antelació els clients podran demanar un servei d'Uber o Cabify després que la Generalitat hagi deixat en mans de l'AMB ampliar la forquilla de quinze minuts que el Govern proposava en el decret.

Per la seva banda, els taxistes continuen tallant una part de la Gran Via. Concretament el tram que va de la plaça Tetuan fins al carrer Entença. Les vies laterals d'aquest tram, però, estan obertes al trànsit i és per on circulen els autobusos. A dos quarts de deu del matí els taxistes tenen previst anunciar més mobilitzacions per aquest dilluns.

Des de divendres que els taxistes tenen tallada aquesta part de la Gran Via arran de la vaga indefinida que van començar just després que la Generalitat fes públic el decret de regulació dels VTC. La vaga s'estén aquest dilluns també a la resta de Catalunya.